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虎尾糖廠冰店改裝 挨批不友善

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣虎尾糖廠冰品部重新調整購物動線後，內部的內用座位區改設在戶外廊道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部重新調整購物動線後，內部的內用座位區改設在戶外廊道。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾糖廠冰品部是不少遊客必來的中繼站，整修後上月中試營運卻被反映無障礙設施不足、內用座位移除造成不便，挨批「浪費空間也不看出整修特色」，對此，台糖公司雲嘉區處長林明峯昨天回應，為提供更寬敞而規畫新動線，友善設施正施作中，會廣納意見滾動修正，打造虎尾鎮消暑景點。

遊客指出，使用推車的親子沒有無障礙走道可通行，遑論輪椅族的不方便，且內用座位區也移除，吃冰要改在戶外座椅品嘗，「現在天氣炎熱，此舉不近人情」；也有遊客認為，即便消費動線比以往舒適，有些浪費空間，不過依然有人認同改裝後變得乾淨明亮又寬敞。

虎尾糖廠冰品部販售台糖招牌紅豆冰淇淋及各口味冰棒，平、假日散客人潮少則500人、多則達1000人，台糖考量建物老舊，內部梁柱裂痕、屋頂木構部分腐蝕破損，投入633萬元啟動修復工程，也重新配置內部空間等，3月動工，歷經5個多月，日前完工重啟，目前試營運。

林明峯說，購物動線是為避免消費人潮高峰可能造成擁擠而重新調整，也重置燈光，打造自然透光環境、入口處糖文化意象等，座位區改設店外廊道，甫以周邊魚池景觀綠美化、加裝欄杆，並優化公園展演平台，民眾可一邊乘涼「呷冰」一邊欣賞街頭表演。

冰品 親子

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