聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎尾糖廠冰店改裝 挨批不友善
雲林縣虎尾糖廠冰品部是不少遊客必來的中繼站，整修後上月中試營運卻被反映無障礙設施不足、內用座位移除造成不便，挨批「浪費空間也不看出整修特色」，對此，台糖公司雲嘉區處長林明峯昨天回應，為提供更寬敞而規畫新動線，友善設施正施作中，會廣納意見滾動修正，打造虎尾鎮消暑景點。
遊客指出，使用推車的親子沒有無障礙走道可通行，遑論輪椅族的不方便，且內用座位區也移除，吃冰要改在戶外座椅品嘗，「現在天氣炎熱，此舉不近人情」；也有遊客認為，即便消費動線比以往舒適，有些浪費空間，不過依然有人認同改裝後變得乾淨明亮又寬敞。
虎尾糖廠冰品部販售台糖招牌紅豆冰淇淋及各口味冰棒，平、假日散客人潮少則500人、多則達1000人，台糖考量建物老舊，內部梁柱裂痕、屋頂木構部分腐蝕破損，投入633萬元啟動修復工程，也重新配置內部空間等，3月動工，歷經5個多月，日前完工重啟，目前試營運。
林明峯說，購物動線是為避免消費人潮高峰可能造成擁擠而重新調整，也重置燈光，打造自然透光環境、入口處糖文化意象等，座位區改設店外廊道，甫以周邊魚池景觀綠美化、加裝欄杆，並優化公園展演平台，民眾可一邊乘涼「呷冰」一邊欣賞街頭表演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言