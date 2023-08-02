雲林虎尾糖廠冰店改裝挨批「浪費空間也不看出特色」 台糖回應了

雲林縣虎尾糖廠冰品部是夏季熱門名店，去年底因內部梁柱出現裂痕、木構造腐蝕等問題，台糖公司進行整修，上月中旬重啟試營運卻引來民眾罵聲，反映無障礙設施不足、內用座位移除造成不便等，直批「浪費空間也不看出整修特色」，雲嘉區處長林明峯今天回應，友善設施正在調整中，另為提供更寬敞購物環境而規劃新動線，周邊硬體設備也一併改善，將會廣納意見滾動修正，打造虎尾消暑景點。

虎尾糖廠冰品部販售台糖招牌紅豆冰淇淋及口味冰棒，不少人上門指定品嘗，由於該處緊鄰知名景點同心公園、虎尾鐵橋，加上正值酷熱夏天，平、假日散客人潮少則500人、多達1000人，是觀光旅遊必停留的中繼站。

台糖公司雲嘉區處表示，該處建築物老舊，經工程單位檢視後，發現內部梁柱裂痕，屋頂木構部分腐蝕、破損不堪，為了加強結構安全，投入633萬元啟動資產修復工程，包括重新配置內部空間等，今年3月動工，歷經5個多月整修，日前完工重啟，現為試營運階段。

有民眾指出，使用推車的親子沒有無障礙走道可通行，遑論輪椅族的不便；而內用座位區也移除，冰品需改在戶外座椅品嘗，認為現在天氣炎熱，此舉不近人情，即便消費動線比以往舒適，卻也有人認為浪費空間，更直言看不出有何特色，但也有不少人認同改裝，大讚變得乾淨明亮又寬敞。