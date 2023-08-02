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雲林虎尾糖廠冰店改裝挨批「浪費空間也不看出特色」 台糖回應了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾糖廠冰品部重新調整購物動線後，內部的內用座位區改設在戶外廊道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部重新調整購物動線後，內部的內用座位區改設在戶外廊道。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾糖廠冰品部是夏季熱門名店，去年底因內部梁柱出現裂痕、木構造腐蝕等問題，台糖公司進行整修，上月中旬重啟試營運卻引來民眾罵聲，反映無障礙設施不足、內用座位移除造成不便等，直批「浪費空間也不看出整修特色」，雲嘉區處長林明峯今天回應，友善設施正在調整中，另為提供更寬敞購物環境而規劃新動線，周邊硬體設備也一併改善，將會廣納意見滾動修正，打造虎尾消暑景點。

虎尾糖廠冰品部販售台糖招牌紅豆冰淇淋及口味冰棒，不少人上門指定品嘗，由於該處緊鄰知名景點同心公園、虎尾鐵橋，加上正值酷熱夏天，平、假日散客人潮少則500人、多達1000人，是觀光旅遊必停留的中繼站。

台糖公司雲嘉區處表示，該處建築物老舊，經工程單位檢視後，發現內部梁柱裂痕，屋頂木構部分腐蝕、破損不堪，為了加強結構安全，投入633萬元啟動資產修復工程，包括重新配置內部空間等，今年3月動工，歷經5個多月整修，日前完工重啟，現為試營運階段。

有民眾指出，使用推車的親子沒有無障礙走道可通行，遑論輪椅族的不便；而內用座位區也移除，冰品需改在戶外座椅品嘗，認為現在天氣炎熱，此舉不近人情，即便消費動線比以往舒適，卻也有人認為浪費空間，更直言看不出有何特色，但也有不少人認同改裝，大讚變得乾淨明亮又寬敞。

林明峯表示，已立即施作無障礙設施，購物動線則為避免消費人潮高峰可能造成擁擠情形，因此重新調整，另也重置燈光，打造自然透光環境、入口處糖文化意象等，座位區改設店外廊道，周邊魚池景觀綠美化、加裝欄杆，並優化公園展演平台，民眾可一邊乘涼「呷冰」一邊欣賞街頭表演。

雲林縣虎尾糖廠冰品部販售的紅豆冰淇淋及口味冰棒是熱門招牌，深受大人小孩喜愛。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部販售的紅豆冰淇淋及口味冰棒是熱門招牌，深受大人小孩喜愛。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修工程，除調整購物動線，也打造入口處糖文化意象等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修工程，除調整購物動線，也打造入口處糖文化意象等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修後，重新調整購物動線，不料更為寬敞的購物環境，卻有民眾反彈內用座位區不見了。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修後，重新調整購物動線，不料更為寬敞的購物環境，卻有民眾反彈內用座位區不見了。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部日前整修完成，目前試營運中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部日前整修完成，目前試營運中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修工程一併施作魚池景觀綠美化、加裝欄杆。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠冰品部整修工程一併施作魚池景觀綠美化、加裝欄杆。記者陳苡葳／攝影

冰品 綠美化 冰棒 雲林

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