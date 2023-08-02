投入逾5000萬元 台南學甲慈濟宮明年上白礁後整修工期2年

台南學甲慈濟宮修繕有具體進展；將投入逾5000萬元，立法院教育及文化委員會等今天與廟方會勘後，敲定明年農曆3月11日上白礁後整修，工期約2年。中央也另補助200萬元，針對葉王交趾陶文化館3組6件國寶級交趾陶下月修復，約半年完成。

立委賴惠員、陳亭妃、陳靜敏等人，今天由文化部常務次長李連權等人陪同，到南市溪北考察文資修復概況，視察鹽水歡雅國小、學甲慈濟宮文資修繕。一行人近午來到學甲慈濟宮，市議員蔡蘇秋金、謝舒凡也到場關切。

慈濟宮副董事長陳俊男引導與會者檢視慈濟宮內鐘鼓樓結構損壞及部分牆壁長壁癌、劣化情形，也到旁邊葉王交趾陶文化館勘查，關切檢視館內除濕保存環境。

據知，此次慈濟宮修繕經費為5070萬元，包括中央補助約3300萬、南市府1520及廟方自籌250餘萬元，中央上月已核定經費。與會者討論後，決定明年農曆3月11日上白礁廟會後施工，評估工期約2年，先在後年上白礁前完成門面初步修復，後續再進行，詳細細節將與廟方進一步討論。

葉王交趾陶文化館收藏有全台數量最豐富的葉王交趾陶作品249件，也是與會者會勘重點；文化部也同意補助200萬，先針對館內最珍貴的「加官、晉祿」、「合境、平安」、「胖、瘦羅漢」3組6件國寶級交趾陶修復，目前發包中，預估本月下旬執行，工期約半年。