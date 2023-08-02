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歸仁文化中心不堪大雨漏水嚴重 家長臉書爆氣發文

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
照片中還可以看到化妝間地上一灘水，民眾表示小孩還差點滑倒。記者李文德／翻攝
照片中還可以看到化妝間地上一灘水，民眾表示小孩還差點滑倒。記者李文德／翻攝

台南歸仁文化中心，斥資近2億元進行全館改建，是啟用以來最大規模的整修，去年5月重新落成啟用。不過昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日帶小朋友看表演，因下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，引起家長不滿，直問「錢花到哪去？」市府文化局表示，周一已經請建築師及營造商共同前往了解，目前盤點共有5個漏水點，已陸續進場修復。

據了解，事發時間在禮拜日下午，當天文化中心內有場青少年管弦樂團徵選。不過下午因大雷雨，場館排水宣洩不及，導致館內竟然也開始漏水。讓帶著小朋友的家長氣得匿名發文。民眾表示，原本開開心心帶小孩看管弦樂表演，館內走到哪裡都是漏水，小朋友還差點滑倒，甚至疑問「文化中心不是剛整修嗎？」「錢到底花到哪去了？」

專長工程的市議員郭鴻儀指出，因原建物是RC結構，後續增建多為鋼骨結構，搭接起來的施工界面，有沒有發生不對稱造成錯動？當初整建施工時，新舊建築物間閉合間有無接好。甚至施工時，收邊完不完整，防水有沒有做到位，請市府文化局盡速解決，要求監造單位負起責任。

市府文化局副局長陳修程表示，由於該工程目前還在保固期，周一已經請建築師和營建商會勘，盤點漏水點處，已經陸續進場補強。而漏水點都在鋼構的部分，將會趕緊把鋼構的縫隙填補。

市府文化局表示，周一已經請建築師和營建商會勘，盤點漏水點處，已經陸續進場補強。而漏水點都在鋼構的部分，將會趕緊把鋼構的縫隙填補。記者李文德／翻攝
市府文化局表示，周一已經請建築師和營建商會勘，盤點漏水點處，已經陸續進場補強。而漏水點都在鋼構的部分，將會趕緊把鋼構的縫隙填補。記者李文德／翻攝
昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日帶小朋友去歸仁文化中心看表演，因下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，引起家長不滿，直問「錢花到哪去？」記者李文德／翻攝
昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日帶小朋友去歸仁文化中心看表演，因下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，引起家長不滿，直問「錢花到哪去？」記者李文德／翻攝
昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日帶小朋友去歸仁文化中心看表演，因下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，引起家長不滿，直問「錢花到哪去？」記者李文德／翻攝
昨晚臉書專頁「靠北傳統戲曲」民眾匿名發文，指稱禮拜日帶小朋友去歸仁文化中心看表演，因下午強降雨，場館內竟也下起小雨、漏水，引起家長不滿，直問「錢花到哪去？」記者李文德／翻攝

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