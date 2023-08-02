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百年紙藝傳人在古蹟傳授糊紙 台南3堂傳統工藝開放報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例剪黏葡萄。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例剪黏葡萄。圖／文化局提供

南台科大與台南市文化局攜手合作「2023藝師藝友文化資產傳統工藝手作課程」，邀請糊紙、剪黏和竹編的傳統工藝職人， 分別在屎溝墘客廳民宿、兌悅門古蹟和神農街裡五條港文化會館開課，在傳統工藝與百年古蹟的場域裡，拜師學藝別有一番風味。手作課程自8月6日陸續展開，名額有限歡迎把握機會報名。報名網址請至「台南市社區事」粉專查詢。

文化局表示，這次「藝師藝友」規畫3堂傳統工藝手作課程內容，分別是糊紙、剪黏和竹編，首次將糊紙列入課程，是因為糊紙在華人的祭祀文化中佔有一席之地，卻也因為世俗既定印象、對從事這工作的接受度不高，讓糊紙工藝蒙上一層神秘面紗；這次的課程邀請傳承百年手藝的第六代傳人「左藤紙藝」洪國霖藝師擔任講師，洪國霖藝師的糊紙工藝作品不僅受邀至國外展出、也把百年工藝提升到藝術境界。在古蹟兌悅門前教授小天燈糊紙，報名費只要199元。

在廟宇工藝方面，邀請師承剪黏大師陳三火、將剪黏揉合現代工法、並多次獲得如台南美展等工藝獎項「智山傳藝」林秉賢藝師，擔任剪黏課程講師，在課堂教授他設計的新作多子多孫葡萄剪粘，讓學員學習製作充滿傳統喜慶的作品；竹編工藝是由致力推廣竹子工藝，參與龍崎空山祭等活動的台南竹會中的王藝霖藝師來傳授竹編技巧。

為了讓學員們感受到百年工藝、傳承的意境，今年課程的安排特別選在國定古蹟、或是百年古厝舉辦，分別是台南目前唯一可通行的古城門「兌悅門」前、台語歌王謝銘祐「阮兜住伫屎溝墘」歌曲主角「屎溝墘客廳民宿」，以及文化底蘊USR計畫神農街蹲點「五條港文化會館」，讓學員們心懷仿古幽情、手創百年工藝。

台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例天燈。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例天燈。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例竹籃。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」DIY作品範例竹籃。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」文化資產傳統工藝手作課程開始報名。圖／文化局提供
台南市文化局「藝師藝友」文化資產傳統工藝手作課程開始報名。圖／文化局提供

台南 文化資產 國定古蹟

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