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好好停！台南新營今起路邊收費停車空位多

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營路邊收費停車今天起上路，鬧區的民治路平常停車位一位難求，今多處空位。記者謝進盛／攝影
台南新營路邊收費停車今天起上路，鬧區的民治路平常停車位一位難求，今多處空位。記者謝進盛／攝影

台南新營路邊收費停車今天起上路，路旁許多停車格原來長期遭停放一位難求，今天收費後頓時改觀，讓不少用路人直稱不習慣，意見呈現兩樣情。新營警分局說，將同步將展開收費路段周邊街道違停取締。

為提高新營市區停車格周轉率，並改善違停及占用狀況，台南市政府交通局上月宣布8 月1日起針對新營實施路邊停車收費，包括新營火車站、南瀛綠都心公園周邊民治路（東興路至健康路）、三民路（火車站至民權路）、中山路（火車站至新營交通台）、中正路（新營圓環至長榮路）、大同路（火車站至民治路）、開元路（火車站至東山路）、綠川北街（民治路至中正路）、綠川路（民治路至大同路）等8路段、392席，停車第一個小時免收費。

今天是實施首日，平日停車位一位難求民治市政中心附近的三民、民治、中正路完全改觀，路邊停車格大片空蕩蕩；甚至行政園區數十席停車格約僅停二成，讓不少洽公民眾常為停車傷神直呼不習慣。

從六甲區來洽公的毛先生說「使用者付費」，這樣最公平，他說，之前在新營市區為停車，常找老半天，且發現一些停車格長期被占用更火大，現在收費後一些問題都解決了，也最公平，大家都可接受。

「荷包一直縮水！」在台鐵退休的新營區洪先生說，這根本是「搶錢」，原有的一些小確幸沒了，且感覺這幾年物價飛漲，通膨嚴重，日子越來越難過，以後在新營，就只能盡量多走路少開車了。

火車站 台南

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