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懸缺半年人選終於出爐 林國華獲真除台南市觀旅局長
台南市觀旅局長人事終於出爐，由副局長、兼代理局長林國華獲真除，台南市觀旅局網站已經更新局長資訊，市長黃偉哲下午主持市政會議，林國華將正式就職。
林國華學經歷均豐富，根據官網資料，台南一中成功大學都市計畫系學士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士、嘉義大學企管系博士。
經歷：太魯閣國家公園管理處技佐、內政部營建署幫工程司、台南縣政府城鄉發展局課長、台南縣風景區管理所所長、台南縣政府觀光旅遊局 科長、副局（處）長，台南市政府觀光旅遊局副局長、台南市政府觀光旅遊局代理局長。
前觀旅局長郭貞慧年初離職參民進黨立委初選，局長出缺至至今逾半年未補，由副局長林國華代理至今未補，因明年台南400以及主辦台灣燈會，觀旅局業務吃重，議會不分黨派議員均相當關切，不分藍綠也公開向市長推薦林國華是很適合的人選。
台南市政府1級機關，財稅局長陳柏誠轉任高雄市國稅局長，工務局長蘇金安退職，目前還有2位局長出缺，黃偉哲說，財長已有人選也會列入優先。
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