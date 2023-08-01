嘉市蛋黃區老字號大漢書局出售走入歷史 中部某公司買走售價曝光

嘉義市鬧區中央噴水圓環文化路上，經營逾20年的大漢書店，以販售學校參考書為主，歇業半年多，是嘉義人熟悉的書店共同記憶，外傳被台中市某公司以9000萬元買走，嘉市府地政處證實，根據內政部實價登錄網站，大漢書局4月25賣出9000萬成交。

地政處說，大漢書局地坪88.03坪，建坪449坪，建物是2000年建築，以房地拆分價格，每地坪售價約68萬元，每建坪20萬元，與目前附近評估市場價格相比，並不算高，只是該地成交面積大。

去年文化路有成交一棟店面，地坪15.73坪，建坪29.26坪，成交總價2480萬，建物為1964年建築，每建坪約84萬元，比大漢書店還高；地政處表示，大漢書店附近，台銀嘉義分行斜對面的嘉市地王金豐成銀樓，今年公告現值每坪101萬8948元。

嘉市蛋黃區、有民主聖地象徵的中央噴水圓環，與文化路夜市商圈相連，周邊商店林立，店面交易件數少，大漢書局交易價每坪地68萬元，相較都會蛋黃區店面地價還來得低。大漢書店店員說，大漢經營逾20年，老闆娘年紀大了退休，書店歇業半年多，書店出售後，不清楚買家未來轉型用途。