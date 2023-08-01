嘉市蛋黃區老字號大漢書局出售走入歷史 中部某公司買走售價曝光
嘉義市鬧區中央噴水圓環文化路上，經營逾20年的大漢書店，以販售學校參考書為主，歇業半年多，是嘉義人熟悉的書店共同記憶，外傳被台中市某公司以9000萬元買走，嘉市府地政處證實，根據內政部實價登錄網站，大漢書局4月25賣出9000萬成交。
地政處說，大漢書局地坪88.03坪，建坪449坪，建物是2000年建築，以房地拆分價格，每地坪售價約68萬元，每建坪20萬元，與目前附近評估市場價格相比，並不算高，只是該地成交面積大。
去年文化路有成交一棟店面，地坪15.73坪，建坪29.26坪，成交總價2480萬，建物為1964年建築，每建坪約84萬元，比大漢書店還高；地政處表示，大漢書店附近，台銀嘉義分行斜對面的嘉市地王金豐成銀樓，今年公告現值每坪101萬8948元。
嘉市蛋黃區、有民主聖地象徵的中央噴水圓環，與文化路夜市商圈相連，周邊商店林立，店面交易件數少，大漢書局交易價每坪地68萬元，相較都會蛋黃區店面地價還來得低。大漢書店店員說，大漢經營逾20年，老闆娘年紀大了退休，書店歇業半年多，書店出售後，不清楚買家未來轉型用途。
實價登錄顯示，文化路大漢書局，4月由台中1間公司以9千萬元無貸款方式買下，這棟屋齡23年、建坪449坪5層樓透天店面，是近1年文化路商圈最高總價透天店面交易。房仲業者說，文化路是嘉義最熱鬧蛋黃區，很少有店面出售，保值性強，未來有開發效益。
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