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快開學 雲林家扶助學金還缺250萬

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林家扶中心下學期發放的助學金仍有250萬元缺口，已考取大學的受扶助學生昨天籲請各界伸援手。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心下學期發放的助學金仍有250萬元缺口，已考取大學的受扶助學生昨天籲請各界伸援手。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心每學期發出500萬元的助學金，培育無數勤學的清寒生考取優質大學並就學，不過助學金勸募日漸吃緊，下學期尚有250萬元缺口，眼看開學在即，4名考取頂大的家扶學子昨天出面喊話「希望大家幫助更多想上進的人，家扶兒不會讓你失望」，籲請各界協助讓他們安心求學。

雲林家扶中心主任廖志文說，服務約1千戶家庭，收入3萬元以下超過85%，然而在外就學每月生活費平均須逾1萬元，孩子考取好大學固然可喜可慶，有更多受扶戶擔心無力負擔學費和生活開銷，目前家扶學子有25％靠打工補貼學費、還有12％多申請學貸，需要更多的助學資源。

廖志文也說，扶助家庭今年升大學交出亮眼成績，考取清華、成大等公私立大學多達142人，考取高中職114人，加上在學學生，須發放助學金的大專生多達420人、高中職生也有411人。

昨4名優等生現身感謝家扶，也盼各界援助助學金缺口。考上陽明交大的吳育君秀出許多參加檢定和比賽的獎狀，他的胞姊去年也考取台大，兩人表示會向社會大眾證明清寒孩子的努力。

錄取中興大學應用數學系徐鈺崧是魔術方塊達人，他說，感謝家扶讓自己一圓數學夢，希望大家能幫助家扶孩子安心求學。

有意幫助者可洽雲林家扶中心（05）6323200。

家扶中心 雲林 陽明交大 中興大學 學貸

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