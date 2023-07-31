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慶祝虎頭埤獲國家卓越建設獎 黃偉哲：暑期兒童入園免費
台南市政府慶祝新化虎頭埤風景區全齡式地景遊憩場去年底啟用，今年7月除榮獲2023園冶獎「公共建築景觀類」殊榮，再次榮獲國家卓越建設獎的最佳規劃設計類金質獎，即日起到8月31日，平日成人帶兒童入園，兒童免費，限1大人帶2小孩。
市長黃偉哲表示，虎頭埤以簡約圓弧造型，形塑多層次觀湖視野景觀，運用減量設置增加自然空間，營造地景遊憩友善設施，讓虎頭埤全齡式地景遊憩場在眾多參賽案件中，再度脫穎而出，這也是全市民共有的殊榮。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，全齡式地景遊憩場為最多親子共遊的地方，配置迎賓入口、性別友善廁所、大地織網木柱區、綠丘滑草道及遊戲場設施，包括星月吊椅、綠丘滑草道、大地遊戲丘、圓形圈圈座椅以及不少小朋友喜愛的溜滑梯等，自即日起自8月31日，平日成人帶12歲以下兒童入園，兒童免費（限1成人帶2名兒童）。園區特別提醒遊客，溜滑梯遊憩設施僅限6歲至12歲小朋友使用，請家長確實遵守遊憩場規則。另「2023虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」於8月13日登場，歡迎全台民眾組隊參加。
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