慶祝虎頭埤獲國家卓越建設獎 黃偉哲：暑期兒童入園免費

台南市政府慶祝新化虎頭埤風景區全齡式地景遊憩場去年底啟用，今年7月除榮獲2023園冶獎「公共建築景觀類」殊榮，再次榮獲國家卓越建設獎的最佳規劃設計類金質獎，即日起到8月31日，平日成人帶兒童入園，兒童免費，限1大人帶2小孩。

市長黃偉哲表示，虎頭埤以簡約圓弧造型，形塑多層次觀湖視野景觀，運用減量設置增加自然空間，營造地景遊憩友善設施，讓虎頭埤全齡式地景遊憩場在眾多參賽案件中，再度脫穎而出，這也是全市民共有的殊榮。