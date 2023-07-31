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關子嶺警光山莊重新啟用 「溫泉頭」二人房最低房價曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
整修完成的內部房間陳設素雅強調高CP值。記者謝進盛／攝影
整修完成的內部房間陳設素雅強調高CP值。記者謝進盛／攝影

位處台南白河關子嶺風景區「溫泉頭」的警光山莊，歷經1年整修完成，今上午重新開幕，強調高CP值，提供警職及相關協勤人力員提供泡湯住宿好去處。市長黃偉哲說，泡溫泉當然要泡「溫泉頭」，不要泡「溫泉尾」，來關子嶺警光山莊就對了。

關子嶺警光山莊提供警職及相關警人員休憩，整修後收費略調漲，2人房住宿警職人員1100元起，相關協助警勤1400元，台南市現職警員還可享半價優惠，此外，休息2小時550元至700元間，公共浴池泡湯80元起，收費都較坊間低廉。

黃偉哲說，白河關子嶺在日據治時代就與北投、陽明山、四重溪被列為全台四大溫泉，更是台灣唯一泥漿溫泉，尤其警光山莊緊臨寶泉橋溫泉露頭，位處關子嶺溫泉泉脈「溫泉頭」最佳位置。

市警局說，警光山莊本來就以非營利為主，這次2、3樓房間全新裝修，每間房間都可獨立泡湯，提供警職及協勤人員紓壓放鬆好去處。

台南市政府警察局說，3層樓建物關子嶺警光山莊去年7月25日起暫停營業整修，工程施工項目包括前棟建築物耐震補強、增設電梯一部，18間客房內部空間規畫及裝修設計。另外全棟建築物進行消防設備審查和電力改善、並進行室內裝修審查，過程中一度因缺工及變更內部設計工程，克服缺工及原材料短缺，總算大功告成。

落成開幕典禮還有市警局長廖宗山、西拉雅風管處長徐振能、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、沈家鳳等人出席，

台南白河關子嶺風景區警光山莊，歷經1年整修上午重新啟用。記者謝進盛／攝影
台南白河關子嶺風景區警光山莊，歷經1年整修上午重新啟用。記者謝進盛／攝影
關子嶺是台灣唯一泥漿溫泉，警光山莊緊臨溫泉露頭，位處「溫泉頭」最佳位置。記者謝進盛／攝影
關子嶺是台灣唯一泥漿溫泉，警光山莊緊臨溫泉露頭，位處「溫泉頭」最佳位置。記者謝進盛／攝影
大眾池泡湯僅收費80元。記者謝進盛／攝影
大眾池泡湯僅收費80元。記者謝進盛／攝影

溫泉 關子嶺 台南

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