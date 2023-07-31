嘉市續推免費公車 電子票證優惠到年底

嘉義市區公車率先全國100%電動公車，去年搭乘人次突破54萬人，並以7人座幸福巴士補足市區巷道狹窄不易服務區域，加上145站公共自行車（YouBike 2.0），編織完整市區交通網。嘉義市政府表示，鼓勵民眾利用低碳交通工具，將延長搭乘公共運輸補助優惠至今年12月31日，持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士享有免費優惠。

嘉義市區公共運輸架構主幹線為市區公車（包含中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線），路段較狹小大車不易行駛及市郊的地方推動幸福巴士（包含樂活1、2、5路及趣淘3路），最後一哩路由公共自行車YouBike 2.0串連服務。為鼓勵民眾多多利用公共運輸，連續4年推行使用電子票證搭乘區公車及公共自行車前30分鐘騎乘優惠，歷經3年新冠疫情（COVID-19）影響，整體市區公車搭乘人次不減反增，持續成長3倍。

市府交通處表示，市區公車全面電動化，且是率先全國100%電動公車，去年度總搭乘人次突破54萬人，成長率創全國第一，於道路狹窄、大型公車不易服務到的區域，以7人座的幸福巴士補足公共運輸服務缺口。為串連公共運輸最後一哩路，於2020年起導入YouBike 2.0，如今總站點數達145站，累計騎乘人次突破300萬人次大關。

交通處表示，為持續致力公共運輸服務環境，鼓勵民眾多多利用低碳交通工具，將延長搭乘公共運輸補助優惠至今年12月31日，另持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士也享有免費優惠，民眾凡騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助。