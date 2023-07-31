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杜蘇芮光臨曾文水庫降雨仍少 嘉南地區持續夜間減壓供水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
杜蘇芮颱風曾文水庫降雨少，嘉南地區持續夜間減壓供水。圖／南部水資源局提供
杜蘇芮颱風曾文水庫降雨少，嘉南地區持續夜間減壓供水。圖／南部水資源局提供

台灣第一大曾文水庫原本期望杜蘇芮颱風帶來大雨解渴，結果累計4天降雨量48.1毫米、約1100萬噸水量，雖然蓄水量終於突破1億立方公尺、蓄水率達兩成，但低於歷年相同路徑颱風帶來雨量，只能期待午後雷陣雨增加儲水。水利署認為台南、嘉義水情仍嚴峻，決定燈號仍維持「減壓供水」黃燈，每晚11點至隔天上午5點實施夜間減壓供水，產業自主節水5%。

供應民生用水的南化水庫儲水今天上午9點達到8914萬立方公尺、蓄水率99.61%，已接近滿庫，水利署希望控制越域引水量，維持在滿庫邊緣，減少不必要滿庫溢流浪費水資源。

南部水資源局表示，南化水庫因高雄市旗山溪水量充足，仍維持每天越域引水，讓南化水庫維持近滿庫狀態，隨時支援蓄水不足的曾文水庫供水。因台南市每天消耗近100萬噸水量，南水局正興建南化水庫連接曾文水庫聯通管線，預計明年6月完工啟用，高雄越域引水到南化水庫的水源將可引流到曾文水庫蓄存，降低曾文水庫春夏季空庫危機。

南水局統計過去與杜蘇芮颱風相同路徑颱風，平均為曾文水庫帶入50毫米到150毫米雨量，杜蘇芮的颱風雨明顯偏低。中央氣象局預測可能侵台的卡努颱風，因路徑偏北，很難為曾文等南台灣水庫增加水量。

杜蘇芮颱風曾文水庫集水區降雨少，南化水庫維持近滿庫支援供水。圖／自來水公司提供
杜蘇芮颱風曾文水庫集水區降雨少，南化水庫維持近滿庫支援供水。圖／自來水公司提供

曾文水庫 南化水庫 杜蘇芮颱風

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