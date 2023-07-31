台南網仔寮沙洲大片防風林枯死 環團籲養灘護岸

環保團體觀察近年台南沿海的海岸線普遍倒退，政府用植被防風固沙，但杜蘇芮颱風來之前，七股區瀉湖外的網仔寮沙洲就遭海浪越過沖刷，大片防風林枯死，另此次颱風也沖潰了雙春紅樹林保護區土堤，海水恐灌入；環團呼籲，養灘護海岸要有更積極做法。南市府表示，持續加高海堤、加強設置滯洪池。

台南社大研究員晁瑞光說，半個月前到七股潟湖做海廢調查，正值西南氣流旺盛，掀起浪濤，海浪已蓋過網仔寮、青山港汕，經以無人機空拍，網仔寮沙洲有大片防風林疑因海水侵入而枯死，這次颱風的迫害性更大。

晁瑞光也說，杜蘇芮颱風穿過巴士海峽、由台灣海峽而來，風力強大，讓北門雙春海濱紅樹林保護區的土堤形成大缺口，凸顯海濱防洪應加強的地方，且受溫室效應、海平面上升及不當開發影響，近幾年海岸線一直往後退，愈來愈多魚塭、埤塘被填土、種電，令人憂心。

南市水利局長邱忠川說，第五河川局2月完工的雙春海濱養灘工程，沒有受到明顯破壞，至於另側紅樹林保護區被沖出缺口，近日將聯合會勘，找出對策解決。

邱忠川指出，過去在防洪上是把水往海排放，現在許多開發案都要求設滯洪池，並且採取堤防不加高，只加固、加高海堤的方式，以北門井仔腳海堤為例，就很成功。