台南大雨直直落 登革熱再增27例快逼近7百例

颱風過後，台南市昨天雨歇，今天下午大雨不斷，衛生局統計再增27例本土登革熱確診病例，累積668例。由於卡努颱風接續而來，市長黃偉哲強調，防治登革熱的重中之重是「孳清、孳清，再孳清」，澈底清除孳生源，才能避免登革熱持續擴散蔓延。

有感於國軍化學兵弟兄數周來的奉獻與付出，南市開基玉皇宮主委涂大松今捐贈五萬元加菜金，與登革熱防治中心主任蘇世斌、北區區長李皇興至北區化學防治現場為國軍弟兄加油打氣。

台南市衛生局表示，今日27例中有10例在永康區，東區及安南區各7例，北區2例，仁德區1例，年齡介於19歲至80歲，23例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

中央氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風遠離後，卡努颱風接續而來，市長黃偉哲強調，根據以往經驗，颱風後1到2周病媒蚊指數會急遽上升，務必要澈底清除孳生源。黃偉哲感謝國軍弟兄、市府各局處、區公所及社區環保志工通力合作，以最快速度排除颱風造成的災害，將市容盡速恢復，落實化學防治及全面動員孳清。

黃偉哲籲請市民要把握天氣放晴時間，盡快清除家戶內外積水容器，杜絕病媒蚊孳生，他說，唯有透過每個人的積極參與和努力，才能有效控制登革熱疫情，今年跟2015年相比，有許多的優勢，但因今年流行的第一型登革病毒症狀較不明顯，民眾容易疏忽，也請大家要提高警覺，如有疑似症狀請快速就醫。

台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。