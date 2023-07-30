南市用律動瑜珈舒緩親子關係 家長：發現兒子的獨特性

台南市政府社會局推動多元友善教養支持服務，協助家長學習正向管教及親子互動模式，利用暑假舉辦多場親子律動瑜珈課程，透過專業講師引導，以繪本導讀及瑜珈律動帶領學員舒緩放鬆。黃姓家長分享，透過課程，也發現兒子的創意及獨特性，對未來親子互動很有幫助。

參與課程的黃媽媽表示，此次帶著讀大班的兒子一起參加活動，在老師搭配繪本互動的過程中，許多看似平凡簡單的動作，卻可延伸出多樣特別的律動姿態，原本兒子有些害羞不想做瑜珈動作，過程中不斷的鼓勵讓兒子產生信任感，才放心地完成老師的指令。黃媽媽說，從中發現兒子不同平日的創意及獨特性，學習到的正向互動技巧，未來都可以持續運用於日常教養中。

社會局指出，律動瑜珈課程重視正向肢體接觸、眼神注視與言語交流等經驗，家防中心特別邀請舞蹈藝術工作者擔任講師，帶領親子一起練習不同的互動模式。

法務部已在今年3月公布民法第1085條文修正草案，強調父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。社會局長盧禹璁指籲請大家發揮自身影響力，如果發現身旁的孩子疑似受到遺棄、疏忽照顧、身心虐待及性剝削，請勇於撥打110或113專線通報，或至「社會安全網-關懷e起來」網站線上通報，協助寶貝們遠離暴力、被愛包圍。

市長黃偉哲表強調，讓每個孩子健康平安地長大，不受暴力、色情威脅及汙染，是全民共同責任，親子間正向互動關係越好、越密切，對於孩子的成長及發展都有正向幫助，呼籲父母共同落實正向教養，用愛教出快樂的孩子。