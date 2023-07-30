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南市用律動瑜珈舒緩親子關係 家長：發現兒子的獨特性

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心舉辦親子律動瑜珈課程以繪本導讀及瑜珈律動帶領學員舒緩放鬆。圖／台南市社會局提供
台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心舉辦親子律動瑜珈課程以繪本導讀及瑜珈律動帶領學員舒緩放鬆。圖／台南市社會局提供

台南市政府社會局推動多元友善教養支持服務，協助家長學習正向管教及親子互動模式，利用暑假舉辦多場親子律動瑜珈課程，透過專業講師引導，以繪本導讀及瑜珈律動帶領學員舒緩放鬆。黃姓家長分享，透過課程，也發現兒子的創意及獨特性，對未來親子互動很有幫助。

參與課程的黃媽媽表示，此次帶著讀大班的兒子一起參加活動，在老師搭配繪本互動的過程中，許多看似平凡簡單的動作，卻可延伸出多樣特別的律動姿態，原本兒子有些害羞不想做瑜珈動作，過程中不斷的鼓勵讓兒子產生信任感，才放心地完成老師的指令。黃媽媽說，從中發現兒子不同平日的創意及獨特性，學習到的正向互動技巧，未來都可以持續運用於日常教養中。

社會局指出，律動瑜珈課程重視正向肢體接觸、眼神注視與言語交流等經驗，家防中心特別邀請舞蹈藝術工作者擔任講師，帶領親子一起練習不同的互動模式。

法務部已在今年3月公布民法第1085條文修正草案，強調父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。社會局長盧禹璁指籲請大家發揮自身影響力，如果發現身旁的孩子疑似受到遺棄、疏忽照顧、身心虐待及性剝削，請勇於撥打110或113專線通報，或至「社會安全網-關懷e起來」網站線上通報，協助寶貝們遠離暴力、被愛包圍。

市長黃偉哲表強調，讓每個孩子健康平安地長大，不受暴力、色情威脅及汙染，是全民共同責任，親子間正向互動關係越好、越密切，對於孩子的成長及發展都有正向幫助，呼籲父母共同落實正向教養，用愛教出快樂的孩子。

親子 瑜珈

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