陸軍基地噪音補助年年填單 地方抱怨「吃飽太閒」

陸軍航空特戰指揮部輕航機基地製造噪音多年無法改善，特別推出「噪音補助」減少民怨，今年申請期限到7月底，至今仍有7千多民眾不願申請，認為每年才幾百元，要填資料申請，「明明去年、前年就填過，今年還要再填，是吃飽太閒嗎？」更有人說把噪音受害者當乞丐化緣450元嗎？

立委王定宇表示，日前與國防部協調，明年將採新方案，個人資料沒異動的就不必再一次申請，便民也可節省大量紙張與人力成本。航特部發言人王信為少將說，已20多年來第一線也只是執行單位，他認同便利民眾或里長不用舟車勞頓，會將意見反映國防部，處理流程簡化國防部正在處理。

今年軍方發放5萬2988份申請書，到昨天共收件4萬5638份。還有7350人沒申請。軍方表示，申請時間3月至5月，6至7月派員至區公所駐點收件。因還有民眾沒申請，決定後續以專人處理至10月底。

陸軍基地噪音補助款近30年前，最早輔助基地旁七甲里民裝冷氣，每年各鄰輪流。因基地附近直升機航道下噪音嚴重都沒補助，引發抗議。後來改成機場旁七甲社區每年補助每人600元、八甲、大廟、西埔等11個航道下社區500元，其他距離較遠地區450元。

軍方在歸仁、仁德、關廟、永康、新化等區公所，每年派員進駐2個月受理申請。有民眾質疑同樣資料每年要再填一次，「把受害者當乞丐」。承辦里長說，不知軍方為何不仿效稅捐與戶政單位用電腦資料連線，有戶口異動再挑出來變更資料即可，一個補助要每年填寫數以萬計的報表單據、還要郵寄、派專人到區公所駐點2個月、幾個官兵2個月1萬多薪水出這種公差、不會太離譜嗎？