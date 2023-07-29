陸軍航特部軍機釀噪音 地方居民控補償費申請「把受害者當乞丐」

陸軍航空特戰指揮部歸仁基地軍機製造噪音多年無法改善，因而推出「噪音補助」減少民怨，今年申請期限到7月底下星期一；不過仍有許多民眾不願申請，認為每年才幾百元，要大家去填資料送申請，「明明去年、前年就填過相同的申請資料，今年還要再填，是撐飽了嗎？還是把噪音受害者當成乞丐化緣450元嗎？」

立委王定宇表示，日前與國防部協調，明年將採新方案，個人資料沒異動的就不必再填一次申請單，便民也可節省大量紙張與人力成本。

今年軍方發放5萬2988份申請書，到今天共收件4萬5638份。還有7350人沒申請。軍方表示申請時間為3月至5月，6至7月派員至區公所駐點實施收件。因還有民眾沒申請，決定後續零星申請書專人方式處理至10月底止。

有里長反映，補助款通知軍方都沒有統一在一段時間寄送，而是「想到就寄，結果有的人先拿到有人晚拿到，就罵里長為什麼『他有我沒有』」。

陸軍基地噪音補助款近30年前最早輔助基地旁七甲里民眾裝冷氣，每年各鄰輪流。因基地附近直升機航道下噪音一樣嚴重但都沒補助，引發抗議。後來縣長陳唐山當立委時邀請國防部長協調，才改成機場旁七甲社區每年補助每人600元、八甲、大廟、西埔等11個航道下社區500，其他距離較遠地區450元。

軍方在歸仁、仁德、關廟、永康、新化等區公所每年都派員進駐兩個月受理申請。有民眾質疑已經填過多次一樣資料，每年還要再填一次，「是撐飽了嗎？把受害者當成乞丐化緣450元」。承辦里長表示，不知道軍方為何不仿效稅捐與戶政單位連線，有戶口異動再挑出來變更資料就好，每年要填寫數以萬計報表單據、還要郵寄、還要派專人到幾個區公所駐點兩個月、幾個官兵兩個月10多萬薪水出這種公差、不會太離譜嗎？

針對地方反映，航特部發言人王信為少將說，目前的做法已20多年，第一線也只是執行單位，他也認同與戶政機關連線便利民眾或里長不用舟車勞頓，會將地方意見反映給國防部，研討明年改善方式。