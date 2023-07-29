颱風過後雲林登革熱再增6確診 斗六一個案感染源不明
雲林縣本土登革熱今天新增 6 例確定病例，4例居住在古坑鄉、2例斗六市，全縣累計108例確診，其中斗六市有一例個案感染源有待釐清，且該個案有使用類風溼性關節炎藥物，不排除是因為用藥產生快篩偽陽性，將進一步抽血釐清。
雲林縣衛生局表示，新增6例確診個案居住在古坑鄉（荷苞村3例及朝陽村1例）及斗六市（鎮東里1例及文化里1例），為 7月27日至29日通報的快篩陽性個案，5例經醫院通報確診、另1例為診所通報確診，目前經疾管署確認確診已累計 108 例。
衛生局長曾春美表示，新增的斗六市鎮東里個案經疫調有古坑活動足跡，文化里個案的感染源有待釐清，因該個案有服用類風濕性關節炎藥物，該藥物會干擾快篩結果，易篩檢出偽陽性，會進一步針對血液PCR釐清。
曾春美表示，豪雨過後，別忘再次巡視是否有被風吹來的容器造成積水，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，只要有 0.5 公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應檢視家戶內外積水容器，另古坑常見筍農收割後留下的竹筒，可以考慮用塑膠袋套住再用橡皮筋綁住，避免積水孳生孑孓。
如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個，避免疫情持續於社區中擴散。
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