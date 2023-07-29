虎頭埤風景區休園2天整理 台南9成觀光景點恢復營運

杜蘇芮颱風外圍環流帶來強風豪雨，台南市多處市轄景區昨日傳出樹木倒伏、鐵皮掉落、停電等情況，除虎頭埤風景區因場域廣大需要較多時間整備外，今、明兩天休園，其餘經積極善後處理，今日大部分景區已正常開放，廠商也陸續開門營業，民眾周末假期可以出門踏青，舒緩一下心情。

市長黃偉哲表示，氣象局已於昨日下午5點半解除杜蘇芮颱風的陸上及海上警報，今、明2天的周末假期，依天氣預報，都會是偏晴朗的好天氣，因2天颱風假後，市民朋友可以出門走走，享受一下大自然，不過仍然要提醒大家颱風過後因為土石鬆動有些地方仍有危險，要提高警覺避免前往，海邊也容易有長浪發生，須留心自身安全，選擇安全的場域遊玩，出門也別忘記攜帶雨具。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，本市7處市轄景區虎頭埤風景區、水火同源、葫蘆埤自然公園、德元埤荷蘭村、黃金海岸廊道公園、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池過去2天配合停班停課休園，昨日陸續有小型災情發生，為能讓景區今日能正常開放，大部分災情狀況已於昨日處理，並於今晨加強環境清潔、落葉清掃，除虎頭埤外均正常開放。