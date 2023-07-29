快訊

全國商圈嘉年華眾人喊「咱自己出來選總統」 郭台銘：好

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩止步4強 戴資穎苦吞對戰4連敗

88會館洗錢案負責人郭哲敏泰國落網 調查局：最快下周押解回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎頭埤風景區休園2天整理 台南9成觀光景點恢復營運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
雙春濱海遊憩區現況。圖／台南市觀旅局提供
雙春濱海遊憩區現況。圖／台南市觀旅局提供

杜蘇芮颱風外圍環流帶來強風豪雨，台南市多處市轄景區昨日傳出樹木倒伏、鐵皮掉落、停電等情況，除虎頭埤風景區因場域廣大需要較多時間整備外，今、明兩天休園，其餘經積極善後處理，今日大部分景區已正常開放，廠商也陸續開門營業，民眾周末假期可以出門踏青，舒緩一下心情。

市長黃偉哲表示，氣象局已於昨日下午5點半解除杜蘇芮颱風的陸上及海上警報，今、明2天的周末假期，依天氣預報，都會是偏晴朗的好天氣，因2天颱風假後，市民朋友可以出門走走，享受一下大自然，不過仍然要提醒大家颱風過後因為土石鬆動有些地方仍有危險，要提高警覺避免前往，海邊也容易有長浪發生，須留心自身安全，選擇安全的場域遊玩，出門也別忘記攜帶雨具。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，本市7處市轄景區虎頭埤風景區、水火同源、葫蘆埤自然公園、德元埤荷蘭村、黃金海岸廊道公園、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池過去2天配合停班停課休園，昨日陸續有小型災情發生，為能讓景區今日能正常開放，大部分災情狀況已於昨日處理，並於今晨加強環境清潔、落葉清掃，除虎頭埤外均正常開放。

頑皮世界野生動物園今日營運時間異動為上午11時至下午5時、柳營尖山埤渡假村正常營運，烏山頭水庫風景區、台南運河的載客小船及台江漁樂園、四草大眾廟台江航線的觀光管筏，也正常營運，四草綠色隧道航線因水位過高，且有斷枝影響航行安全，建議出遊前可以先查詢各景區或各業者最新消息，或打電話詢問，以免撲空白跑一趟。

黃金海岸廊帶公園現況。圖／台南市觀旅局提供
黃金海岸廊帶公園現況。圖／台南市觀旅局提供
遊憩碼頭受颱風影響不大。圖／台南市觀旅局提供
遊憩碼頭受颱風影響不大。圖／台南市觀旅局提供
園區人員忙著清理落樹葉。圖／台南市觀旅局提供
園區人員忙著清理落樹葉。圖／台南市觀旅局提供
雙春濱海遊憩區現況。圖／台南市觀旅局提供
雙春濱海遊憩區現況。圖／台南市觀旅局提供
園區人員忙著清理落樹葉。圖／台南市觀旅局提供
園區人員忙著清理落樹葉。圖／台南市觀旅局提供
德元埤荷蘭村現況。圖／台南市觀旅局提供
德元埤荷蘭村現況。圖／台南市觀旅局提供

杜蘇芮颱風 台南 虎頭埤

延伸閱讀

杜蘇芮狂掃東石外海 三成蚵棚受損烤蚵業者恐陷搶蚵潮

杜蘇芮颱風農損5840萬元 西瓜、香蕉最慘

杜蘇芮暴潮海水倒灌 台南安南區城西里淹水市府找解方

杜蘇芮驚人雨量 讓台東市立泳泉「復活」

相關新聞

杜蘇芮狂掃東石外海 三成蚵棚受損烤蚵業者恐陷搶蚵潮

杜蘇芮颱風狂風巨浪橫掃嘉義東石外海蚵棚，初估已造成三成蚵棚災損，因目前是東石牛奶蚵產期，加上200元烤蚵吃到飽正夯，及中...

台南四草「台江阿嬤」挺過風雨重開放 油燈啟亮時間曝

杜蘇芮颱風衝擊南台灣，台南市政府文化局所屬館舍園區遭受程度不一毀損，經過全力搶修，目前包括赤崁樓、安平古堡、水交社等9成...

虎頭埤風景區休園2天整理 台南9成觀光景點恢復營運

杜蘇芮颱風外圍環流帶來強風豪雨，台南市多處市轄景區昨日傳出樹木倒伏、鐵皮掉落、停電等情況，除虎頭埤風景區因場域廣大需要較...

台南血荒庫存不到兩天 耶穌基督後期聖徒教會發起捐血

台南市捐血中心血庫統計因為前兩天颱風影響幾乎沒有人捐血，原本只剩兩天的庫存現在剩不到一天，耶穌基督後期聖徒教會發起會友今...

要會講話但別大嘴巴 番路農會邀律師及行銷學者傳授觀念

為強化農會員工對個資保密法認知，及推廣農產行銷概念，嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳今天邀請玉泉法律事務所律師鐘育儒、嘉義大...

台南登革熱疫情降溫？颱風後恐爆增 國軍化學兵今出動

杜蘇芮颱風造成台南災情不大，主要集中路樹及電桿倒塌，市長黃偉哲說，有人說因風雨不大才暫時通過考驗，但至少對市民影響降到最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦