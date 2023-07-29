南市麻豆工業區、大灣古鯽魚潭 市地重劃擺脫淹水之苦
台南市政府地政局辦理「麻豆工業區市地重劃工程」及「永康崑大路市地重劃工程」，都位在地勢低窪、長期飽受淹水之苦，透過重劃提升土地利用價值，也解決當地淹水問題，在2023國家卓越建設獎評比，分別獲選為「最佳施工品質類-金質獎」及「最佳規劃設計類-優質獎」。
市府表示，麻豆工業區市地重劃工程，除開發具經濟規模的麻豆工業區有效提供工業用地之外，同步規畫公園兼滯洪池，10萬噸的蓄水量可提升區內防洪水準，配合麻工、麻柚兩座抽水站完工，建立全區下水道系統，公園可提供周遭居民休憩之空間，塑造工業區優良生態環境，附加效益也改善重劃區及鄰近地區易淹水問題，打造一個「優質工業區」。
本案目前已開發完成，部分用地採地上權方式順利招商，希望廠商儘速進駐設廠，加速台南經濟發展。
永康崑大路市地重劃工程位於古稱鯽魚潭的大灣地區，面積僅4.337公頃，但於重劃範圍內規劃設置容量多達6000立方公尺滯洪池，有效緩解周遭地區淹水情況。
崑大路市地重劃區的公園基地以滯洪池作為特點，利用鯽魚潭當地獨特地理紋理營造自然公園景觀，將人本需求、無障礙通用設計等納入周遭人行道作完整規劃，提供居民休閒散步、快意生活之活動空間，創造擁有綠色舒適環境、友善人行路線及多功能實用公園的優質永康新社區。
地政局長陳淑美表示，市地重劃目的在整理區位及形狀不良的土地，使提升土地價值，創造優質都市環境，帶動都市進步，地政局辦理各項開發工程，開闢道路及公園等公共設施，各獎項得獎是對台南市都市建設品質的肯定，地政局將持續努力優質的土地開發，建構宜居的大台南。
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