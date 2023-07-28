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憂心！雲林防潮水門淤塞失靈 雙颱接連來襲縣府緊急清淤

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府水利處委請廠商趕工清淤，把水門排水口大量淤沙撈起，期讓水門能正常運轉，避免災害。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府水利處委請廠商趕工清淤，把水門排水口大量淤沙撈起，期讓水門能正常運轉，避免災害。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣台西新興養殖區有才寮大排出海口的西進防潮水門，經年漂沙淤塞，整座防潮閘六扇水門全被沙掩蓋堵死，完全無法啟動，眼看雙颱接連來襲，雲林縣府今天下午緊急出動長臂式挖土機展開清淤，期能趕在豪大雨來襲前清通水門。

台西新興養殖區廣大魚塭全仰賴有才寮大排出海口的西進防潮閘調節排水，不料，受鄰近海域漂沙嚴重，使得防潮閘的六扇水門，完全被沙堵死，整座防潮水門幾乎被海沙淹沒，台西鄉代陳文求今天上午獲報會同挖土機準備趕往清淤。

不料，靠近防潮閘的防汛道因海水漂溢大量泥沙、漂流木，致道路也被海漂垃圾封堵無法進入，由於杜蘇芮颱風之後，另一個努比颱風又將來襲，恐將帶來大量豪雨，因該區主要排水的出海防潮水門又被堵死，村民憂心如焚。

雲林縣府水利處今天上午接獲防潮閘管理廠商通報，指防潮閘門淤沙無法正常啟閉，即指示合作廠商盡速緊急清淤，下午調用加長怪手進場疏砂，把堵在水門的積沙挖起，先行堆置於堤岸邊坡，明天再一併整理清運至蚊港土方暫置場。

由於西進防潮閘在未完成清之前，已喪失排水功能，因此，已調撥新興海埔地一號水門及東北進防潮，加強排水中，以免大量養殖區大量積水成災。

此外，沿著台西新興海堤的大量垃圾，今早滿潮位時，堤外海浪沖擊，致大量垃圾被浪沖刷，如同土石流一般越堤而下，造成垃圾夾帶漂流木沖入防汛道路，也由台西公所清潔隊趕往現場以山貓等鏟土機具清理，已使道路恢復暢通。

台西新興養殖區西進防潮閘六扇水門全被漂沙堵死，防潮閘完全喪失排水功能，引起村民惶恐。記者蔡維斌／翻攝
台西新興養殖區西進防潮閘六扇水門全被漂沙堵死，防潮閘完全喪失排水功能，引起村民惶恐。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府水利處委請廠商趕工清淤，把水門排水口大量淤沙撈起，期讓水門能正常運轉，避免災害。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府水利處委請廠商趕工清淤，把水門排水口大量淤沙撈起，期讓水門能正常運轉，避免災害。記者蔡維斌／翻攝

西進 雲林 杜蘇芮颱風

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