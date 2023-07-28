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颱風來雨 嘉義公園尿尿小童恢復噴水 公園地景開放戲水
嘉義供應民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫，受惠最近幾波降雨，以及杜蘇芮颱風帶來雨水，蓄水率重回逾9成，水情燈號黃燈未調降，為提供暑假親子遊客戲水，市政府最近恢復百年嘉義公園尿尿小童噴水，另嘉義、文化及中正等公園的地景戲水設施也開放，親子遊客開心。
嘉義區水情燈號維持黃燈，但隔壁嘉義縣竹崎親水公園、東石魚人碼頭、故宮南院等開放戲水、音樂噴泉，市民期盼水情趨緩，也能開放戲水地景。
市府說，放暑假天氣炎熱，聽到市民心聲，最近開放百年嘉義公園尿尿小童噴水，地景噴水也開放，另包括中正公園、文化公園、ＫＡＮＯ園區等地景噴泉也開放，提供市民親子園玩水消暑去處，開放後到處傳來孩子戲水歡笑聲。
建設處說，公園地泉型噴泉，噴水後的水可以就地回收，且用水量不是很多，評估後在暑假期間開放，讓小朋友可以戲水消暑。但對市中心的中央噴水圍環噴水仍未開放，市府行文水公司解除鉛封，水公司轉報水利署、經濟部同意。
水公司說，因應水情燈號，乾旱時期實施第一階段停止供水並鉛封對象：噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，因嘉義區水情燈號未調降，縣市11處暫無配合解除鉛封；部分公園或公有觀光區未納入鉛封控管，由縣市政府自主節水管理。
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