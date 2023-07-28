不是擦邊台南！台南市區強風吹倒路樹 多處地下道及道路受阻
台南市議員王家貞服務處清晨接獲通報，東區勝利路東寧路口、前鋒路後火車站近地下道等處因大樹傾倒造成道路通行受阻，請鄉親出行先避開此兩地，也請區公所全力清理，並請市府其他單位配合優先處理，先以恢復對民眾外出生活影響重大，諸如道路安全等優先處理。
王家貞說，以昨天台南市狀況來說，原本以為杜蘇芮只是擦邊台南，沒想到今天一早6點多看到服務處已經有秘書傳來停班停課的消息，跟新聞處確認後，立刻收到秘書傳來許多東區的受災圖檔，經先電話與東區區長顏能通聯絡，區長回報先就最緊急必要搶修部分處理。
王家貞說，目前收到的資訊是以其選區東區為主，也陸續聽到全市都有災情，她要求黃偉哲市長帶領市府團隊全面盤整台南市狀況，積極勘災並最高效率先行修復與市民民生相關的受損事項。她也呼籲鄉親若無必要，請盡量不要外出，大風雨過後環境髒亂不說，怕憑添危險，多的颱風假居家更宜。
目前也傳出部分道路積淹水，據水利局表示，上午有2處是在安南區城西路1段及安平區同平路156巷 ，同平路8點已退水 目前只剩安南區城西路1段 。
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