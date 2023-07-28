快訊

中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

美國最快今天宣布最新對台軍售！價值超過100億台幣

鴻海發放734億元現金股！郭董92億元穩穩入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南半夜颳強風黃偉哲臉書爆留言 清晨宣布停班停課

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市多處路樹被強風吹倒。圖／台南市政府提供
台南市多處路樹被強風吹倒。圖／台南市政府提供

台南市政府上午6點緊急公告，由於目前台南有多處測站平均風力達7級，陣風達10級。鑑於市民安全，宣布今天7月28日停止上班、停止上課，提請務必做好防颱措施，非必要請勿出門。市長黃偉哲臉書立即湧入上萬則留言，有人說半夜狂風大作一整晚不敢睡，擔心「不知道怎麼出門上班」，終於等到市長宣布後可以去補眠了。

市民指出，清晨5點多還聽到外面有東西被吹的亂飛，都被吵醒，心中很擔心還要出門去上班，在6點看到市府公告才鬆一口氣，因有不少路樹、廣告招牌被風吹倒，民眾也相互通報注意安全，有民眾說整晚嚇到清晨3點才睡，謝謝阿哲市長；許多留言都是謝謝市長英明的決定，差點就要出門上班了還好有看到最近訊息，不然起床出門上班了。

民眾說，一整晚聽到強風和樹倒，內心很掙扎，感謝市長宣布停班停課，也有人留言早上六點多起來，就覺得「很颱風」，果然還是停班停課了。不過真的是很搞怪的颱風，前天宣布停班停課就沒風小雨，昨天宣布正常上班上課就風雨越來越明顯。」多數市民認為「昨天是賺到颱風假，今天是真的應該放假」。

市民留言多數是肯定市長的決策，但也人對台南市政府昨晚8點宣布今天正常上班上課的決策不滿，留言說「明天的陣風跟風速都超標啊⋯⋯你知道你在做什麼決策嗎？」果然今天清晨就臨時公告停止上班上課。

台南市政府清晨6點公告宣布今天停止上班停止上課。圖／取自台南市政府公告
台南市政府清晨6點公告宣布今天停止上班停止上課。圖／取自台南市政府公告
台南市長黃偉哲臉書上午6點更新宣布今天停止上班停止上課，市民留言擠爆雖有抱怨但多數是體諒，表示在出門前宣布都還不晚。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲臉書上午6點更新宣布今天停止上班停止上課，市民留言擠爆雖有抱怨但多數是體諒，表示在出門前宣布都還不晚。圖／取自黃偉哲臉書

停班停課 颱風假

延伸閱讀

世界盃少棒賽28日開打 黃偉哲：拿下冠軍世界排名可到第3

防杜蘇芮雨量 南市民領走近萬個沙包、1600片防水擋板

U12世界盃／憂颱風杜蘇芮攪局 台南市府規劃備用球場

台南無風無雨？樹木倒造成2千多戶停電 預防性撤離45人

相關新聞

嘉縣沿海清晨陣風10級 嘉市跟進停班課 關鍵在「縣市共同生活圈」

杜蘇芮颱風陸警前天發布，嘉義縣市風雨未達標準，正常上班上課，昨晚8點，2縣市政府宣布今天正常上班上課，清晨突然風力增強，...

影／杜蘇芮強吹 台南半夜倒塌路樹壓毀轎車、道路封閉

杜蘇芮颱風過境，台南市區昨晚入夜之後強風來襲，陸續傳出災情，東區裕信路、裕興街口及小東與莊敬路口均傳倒塌路樹壓毀路旁轎車...

台南半夜颳強風黃偉哲臉書爆留言 清晨宣布停班停課

台南市政府上午6點緊急公告，由於目前台南有多處測站平均風力達7級，陣風達10級。鑑於市民安全，宣布今天7月28日停止上班...

嘉義水情改善 親水設施未解封惹怨

嘉義地區水情燈號2月改為減壓供水的「黃燈」至今，供應民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫受惠近幾波降雨，蓄水率重回逾9成，又有杜...

嘉義布袋岑海里別再沉海裡 增蓋抽水站

嘉義縣布袋鎮岑海里有高跟鞋教堂、布袋觀光魚市等知名景點，因屬海埔新生地，每逢漲潮就低於海平面，前年5月豪雨更出現海水倒灌...

台南柳科擬建焚化爐 地方強烈反對

台南柳營科技園區內將設置焚化爐，預計3年後運轉，居民反對認為柳科長期飄異味，焚化爐會讓居住環境更惡劣，後天擬動員至少50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦