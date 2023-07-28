台南半夜颳強風黃偉哲臉書爆留言 清晨宣布停班停課

台南市政府上午6點緊急公告，由於目前台南有多處測站平均風力達7級，陣風達10級。鑑於市民安全，宣布今天7月28日停止上班、停止上課，提請務必做好防颱措施，非必要請勿出門。市長黃偉哲臉書立即湧入上萬則留言，有人說半夜狂風大作一整晚不敢睡，擔心「不知道怎麼出門上班」，終於等到市長宣布後可以去補眠了。

市民指出，清晨5點多還聽到外面有東西被吹的亂飛，都被吵醒，心中很擔心還要出門去上班，在6點看到市府公告才鬆一口氣，因有不少路樹、廣告招牌被風吹倒，民眾也相互通報注意安全，有民眾說整晚嚇到清晨3點才睡，謝謝阿哲市長；許多留言都是謝謝市長英明的決定，差點就要出門上班了還好有看到最近訊息，不然起床出門上班了。

民眾說，一整晚聽到強風和樹倒，內心很掙扎，感謝市長宣布停班停課，也有人留言早上六點多起來，就覺得「很颱風」，果然還是停班停課了。不過真的是很搞怪的颱風，前天宣布停班停課就沒風小雨，昨天宣布正常上班上課就風雨越來越明顯。」多數市民認為「昨天是賺到颱風假，今天是真的應該放假」。