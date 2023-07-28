嘉縣沿海清晨陣風10級 嘉市跟進停班課 關鍵在「縣市共同生活圈」

杜蘇芮颱風陸警前天發布，嘉義縣市風雨未達標準，正常上班上課，昨晚8點，2縣市政府宣布今天正常上班上課，清晨突然風力增強，嘉義縣政府先宣布停班停課，嘉義市政府隨後跟進，許多人準備出門上班工作又喊停，學校輔導課也停止，因嘉義市風雨不大，許多人開心說，「賺到1天颱風假」。

嘉義市風雨不大，為何停班停課？市府人事處說，清晨台南、高雄宣布停班停課，與嘉義縣府人事處緊急連繫，縣府上午近7點宣布停班停課，基於嘉義縣市共同生活圈，嘉義市地理區位被嘉義縣包住，市府也在上午7點多宣布停班停課。

人事處說，依行政院中央人事總處公布停班停課標準，縣市進入颱風陸上警報暴風圈，陣風達到7級，雨量24小時累計達到350毫米，嘉義市風雨雖未達停班停課，但基於縣市共同生活圈，與嘉義縣都停班停課。今天防颱相關局處人員上班，可以依規定報加班。

嘉義氣象站說，清晨6點多觀測嘉義縣沿海布袋鎮，達到陣雨10級，雨勢不大，預測清晨6點到中午，嘉義市平均風力3至4級、瞬間陣風5至6級，嘉義縣平均風雨5至6級，瞬間陣風8至9級，雨量預測約50毫米。