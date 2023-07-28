快訊

中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

美國最快今天宣布最新對台軍售！價值超過100億台幣

鴻海發放734億元現金股！郭董92億元穩穩入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣沿海清晨陣風10級 嘉市跟進停班課 關鍵在「縣市共同生活圈」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭水庫蓄水率逾9成接近滿庫。記者魯永明／攝影
嘉義市蘭潭水庫蓄水率逾9成接近滿庫。記者魯永明／攝影

杜蘇芮颱風陸警前天發布，嘉義縣市風雨未達標準，正常上班上課，昨晚8點，2縣市政府宣布今天正常上班上課，清晨突然風力增強，嘉義縣政府先宣布停班停課，嘉義市政府隨後跟進，許多人準備出門上班工作又喊停，學校輔導課也停止，因嘉義市風雨不大，許多人開心說，「賺到1天颱風假」。

嘉義市風雨不大，為何停班停課？市府人事處說，清晨台南、高雄宣布停班停課，與嘉義縣府人事處緊急連繫，縣府上午近7點宣布停班停課，基於嘉義縣市共同生活圈，嘉義市地理區位被嘉義縣包住，市府也在上午7點多宣布停班停課。

人事處說，依行政院中央人事總處公布停班停課標準，縣市進入颱風陸上警報暴風圈，陣風達到7級，雨量24小時累計達到350毫米，嘉義市風雨雖未達停班停課，但基於縣市共同生活圈，與嘉義縣都停班停課。今天防颱相關局處人員上班，可以依規定報加班。

嘉義氣象站說，清晨6點多觀測嘉義縣沿海布袋鎮，達到陣雨10級，雨勢不大，預測清晨6點到中午，嘉義市平均風力3至4級、瞬間陣風5至6級，嘉義縣平均風雨5至6級，瞬間陣風8至9級，雨量預測約50毫米。

停班停課 颱風假 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

南部多縣市今停班停課 彭啟明：最強風速已過 外出留意

杜蘇芮強風 雲林縣今宣布沿海6鄉鎮今停班停課

風雨達停班停課標準 嘉義市政府上午宣布停班停課

緊急宣布！高屏南嘉放颱風假 全台28日停班停課一覽

相關新聞

嘉縣沿海清晨陣風10級 嘉市跟進停班課 關鍵在「縣市共同生活圈」

杜蘇芮颱風陸警前天發布，嘉義縣市風雨未達標準，正常上班上課，昨晚8點，2縣市政府宣布今天正常上班上課，清晨突然風力增強，...

杜蘇芮颱風橫掃台南4萬多戶停電 還有4千多戶待搶修

杜蘇芮颱風橫掃台南地區，強勁風勢造成許多災情，影響供電設備及線路，有4萬多用戶造成影響，台電正積極搶修中。

不是擦邊台南！台南市區強風吹倒路樹 多處地下道及道路受阻

台南市議員王家貞服務處清晨接獲通報，東區勝利路東寧路口、前鋒路後火車站近地下道等處因大樹傾倒造成道路通行受阻，請鄉親出行...

影／杜蘇芮強吹 台南半夜倒塌路樹壓毀轎車、道路封閉

杜蘇芮颱風過境，台南市區昨晚入夜之後強風來襲，陸續傳出災情，東區裕信路、裕興街口及小東與莊敬路口均傳倒塌路樹壓毀路旁轎車...

台南半夜颳強風黃偉哲臉書爆留言 清晨宣布停班停課

台南市政府上午6點緊急公告，由於目前台南有多處測站平均風力達7級，陣風達10級。鑑於市民安全，宣布今天7月28日停止上班...

嘉義水情改善 親水設施未解封惹怨

嘉義地區水情燈號2月改為減壓供水的「黃燈」至今，供應民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫受惠近幾波降雨，蓄水率重回逾9成，又有杜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦