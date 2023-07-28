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嘉義水情改善 親水設施未解封惹怨
嘉義地區水情燈號2月改為減壓供水的「黃燈」至今，供應民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫受惠近幾波降雨，蓄水率重回逾9成，又有杜蘇芮颱風可望挹注，不過水情燈號未調降，公園親水設施也還沒解除鉛封，引起民眾怨言不能戲水；對此，水利署南區水資源局表示，視蓄水位、降雨量等滾動檢討是否調整水情燈號。
蘭潭水庫夜間音樂噴泉已經恢復展演，熱門景點百年嘉義公園噴水設施、尿尿小童，文化公園戲水噴泉還沒啟動；市府建設處解釋，啟動親水設施，需要水公司解除鉛封。
水公司五區管理處表示，仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水量3212.84萬噸，近期八掌溪集水區都有降雨，每日進水量約100萬噸，嘉義區用水每日使用20萬噸，目前汛期，水情審慎樂觀。
南區水資源局指出，仁義潭、蘭潭蓄水率雖然回升，南部水情仍不如去年好，嘉義區用水部分依然由雲林湖山水庫，以及台南烏山頭及曾文水庫聯合支援，前者每日調降供水6.5噸、後者3噸，因此嘉義目前水情燈號維持黃燈，暫不調降。
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