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台南西拉雅親子公園太破 遊客驚呼恐怖

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰／台南報導
台南大內區西拉雅親子公園年久失修，市府將逐年編經費維護、整修。記者莊曜聰／攝影
台南大內區西拉雅親子公園年久失修，市府將逐年編經費維護、整修。記者莊曜聰／攝影

台南大內區西拉雅親子公園占地逾7公頃，台南旅遊網介紹可提供親子遊戲，不料許多遊客到場才發現遊樂設施、木棧道、吊橋、涼亭等年久失修損壞，直呼比「蚊子公園」還恐怖，南市觀旅局趕緊先從網頁下架。有議員建議發展為自然特色公園；市府回應，逐年編預算整修、維護，再依使用率評估是否增設施。

市議員穎艾達利說，多次接獲民眾陳情，公園內吊橋損壞、步道封閉、水道淤積，如果沒有定期除草，連入口在哪都找不到，其實西拉雅親子公園天然環境條件佳，附近頭社里居民希望公園能重新整修，讓地方能多1處親近大自然的場域，也能串聯走馬瀨農場、頭社公廨、天文館等景點，後續西拉雅文化相關活動也能在此舉辦，若任憑荒廢會很可惜。

工務局解釋，連2年增設監視器、改善木棧步道與區內喬木，今年計畫改善廣場及路面鋪面，考量西拉雅親子公園的功能目的主要以提供登山、健行及野餐為主，會保留部分天然原始生態，並持續加強現有狀況的清潔與維護。

工務局也表示，後續將依據公園使用率，還有設施維護經費的額度，再加以評估設置特色遊戲場的可行性。

據指出，西拉雅親子公園1995年興建，背景為前台南縣府時期推動1鄉1公園政策，加上84快速道路啟用，包含縣府、西拉雅風景區管理處都投入經費整建修繕，公園內有遊樂設施、健行步道、遊園木棧道、吊橋等，甚至還能烤肉，功能齊全，吸引許多民眾前來，風光一時，但後續維護不易，公所無力承擔，逐漸荒廢。

親子 吊橋 台南 天文館

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