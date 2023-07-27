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杜蘇芮來襲沒風雨台南麻豆、下營突停電 台電：開關故障已修復
颱風杜蘇芮來襲，台南市今天停班停課，早上近8時並未感受到風勢雨勢，但麻豆、下營部分地區卻突然停電，有多個里都受到影響，讓民眾大吃一驚，台電新營區營業處立刻派員巡視，發現是下營變電所饋線跳脫導致停電，經確認為西連高幹2號開關故障，緊急修復後在今天上午9時5分全部復電。
今天早上台南市並無明顯風勢雨勢，因不用上班上課，民眾也多在家中，麻豆南勢里的民眾家中卻突然停電，北勢里有魚塭水車也因停電無法運轉，麻豆代天府、總爺藝文中心也沒電，讓人直呼奇怪「沒風沒雨怎麼停電了？」
台電新營區營業處副處長曾淑媚表示，這次停電是下營變電所營正線(VK24)CO動作饋線跳脫，受影響麻豆區南勢里、北勢里、下營區茅尾里、西連里、營前里、仁里里一帶，共影響2245戶。
台電人員第一時間外出巡視並調查，確認停電主因是西連高幹2號開關故障，立刻派員修護，從上午7時59分停電，8時01分已先復電177戶，最後在9時05分全數復電。
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