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杜蘇芮來襲沒風雨台南麻豆、下營突停電 台電：開關故障已修復

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
颱風杜蘇芮來襲，南市上午並未感受風雨，麻豆、下營部分地區卻停電，台電緊急派員修復，在1小時內恢復供電。圖／台電新營區營業處提供
颱風杜蘇芮來襲，南市上午並未感受風雨，麻豆、下營部分地區卻停電，台電緊急派員修復，在1小時內恢復供電。圖／台電新營區營業處提供

颱風杜蘇芮來襲，台南市今天停班停課，早上近8時並未感受到風勢雨勢，但麻豆、下營部分地區卻突然停電，有多個里都受到影響，讓民眾大吃一驚，台電新營區營業處立刻派員巡視，發現是下營變電所饋線跳脫導致停電，經確認為西連高幹2號開關故障，緊急修復後在今天上午9時5分全部復電。

今天早上台南市並無明顯風勢雨勢，因不用上班上課，民眾也多在家中，麻豆南勢里的民眾家中卻突然停電，北勢里有魚塭水車也因停電無法運轉，麻豆代天府、總爺藝文中心也沒電，讓人直呼奇怪「沒風沒雨怎麼停電了？」

台電新營區營業處副處長曾淑媚表示，這次停電是下營變電所營正線(VK24)CO動作饋線跳脫，受影響麻豆區南勢里、北勢里、下營區茅尾里、西連里、營前里、仁里里一帶，共影響2245戶。

台電人員第一時間外出巡視並調查，確認停電主因是西連高幹2號開關故障，立刻派員修護，從上午7時59分停電，8時01分已先復電177戶，最後在9時05分全數復電。

停電 台電 台南

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