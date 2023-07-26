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曾文水庫候船室建浮動無障礙雙軌觀景車廂 拚年底亮相

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供

過往到嘉義縣大埔曾文水庫碼頭搭船遊水庫，光上下船要走陡度達60度、近600階的陡梯，讓許多行動不便遊客望而卻步，為解決缺乏無障礙設施困境，大埔鄉公所集合全台頂尖工程團隊突破層層考驗，斥資3千多萬打造如小巴士外觀的雙軌戶外觀景電梯車廂，力拚年底完工，明年初營運。

大埔鄉長吳明勳表示，雙軌電梯車廂如同一輛小巴士靠纜線自動化拉上下，可以中途停，不會受水庫水位上下影響，搭配新設浮動式碼頭，提供無障礙的觀景及登船服務，完工後將申請金氏世界紀錄。

曾文水庫園區大壩登船碼頭，是大埔鄉旅遊的最重要入口，目前登船處仍是舊式階梯，逢枯水期階梯多達280階又陡，造成年長者或行動不便者搭船及行走的安全隱憂，地方盼解決問題提振觀光多年。

為解決此問題，大埔鄉長吳明勳帶領公所團隊積極爭取到交通部觀光局補助增設無障礙設施，不僅提升旅遊安全，更提升遊客遊水庫的便利性，日前吳鄉長率領公共造產委員，勘查無障礙設施車廂施作進度。

大埔鄉公所指出，為強化大埔藍色公路的串聯性，改善候船室及周邊友善環境，設置戶外觀光電梯兼眺景平台，利用既有階梯設置電梯軌道，不破壞既有護岸。

外觀如小巴士的無障礙電梯車廂可搭載約24人，含2位輪椅椅位，新設浮動碼頭提供觀景及登船功能，車外觀彩繪將以大埔鄉的地景及自然生態老鷹、山豬為創作發想。

「完工後我們將申請金氏世界紀錄」鄉長吳明勳說，因為無障礙設施在克服工法上，一般電梯只能上下兩點停靠，而此電梯車廂是可隨水位上下的情況中途停靠，目前是罕見的。

地方民眾表示，交通部觀光局及公所斥資2億多建構的「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」，將重振偏鄉大埔觀光產業，盼能順利如期完工開放，讓更多年輕人願意返鄉。

嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，正打造雙軌觀景無障礙電梯車廂中。圖／侯秀美提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，正打造雙軌觀景無障礙電梯車廂中。圖／侯秀美提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供
嘉縣大埔鄉公所與工程團隊突破考驗，斥資3千多萬於搭船處，打造小巴士外觀的雙軌戶外觀景無障礙電梯車廂。圖／大埔鄉公所提供
嘉縣大埔鄉大壩登船碼頭，目前登船處仍是舊式階梯，逢枯水期階梯多達280階又陡，造成年長者或行動不便。圖／侯秀美提供
嘉縣大埔鄉大壩登船碼頭，目前登船處仍是舊式階梯，逢枯水期階梯多達280階又陡，造成年長者或行動不便。圖／侯秀美提供

大埔 曾文水庫

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