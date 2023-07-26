聽新聞
test
0:00 / 0:00
南科鑽石級綠建築又多一處 濾能南科廠竣工啟用
半導體先進製程AMC(懸浮氣態汙染物)防治專業廠濾能股份有限公司（6823）南科廠今天竣工啟用，濾能以綠色企業為目標，廠房比肩台積電、聯電等大廠，以鑽石級綠建築為標準打造，以綠色生產、智慧製造提升供貨效能、優化品質穩定度，同時生產低碳產品，降低客戶供應鏈碳足跡。這也是南科園區第18座鑽石級綠建築。
濾能成立於2014年，擁有AMC微污染控制的領先技術，提供半導體及面板產業AMC防治控制方案，目前的客群有全球晶圓代工大廠，面板廠與DRAM廠，並以12吋先進製程供應量為大宗，是半導體產業的重要夥伴。
今天竣工典禮，包括經濟部中小企業處長何晉滄、南科管理局副局長鄭秀絨、台南市經發局長林榮川等人都到場參與。
濾能董事長黃銘文表示，為朝綠色企業目標邁進，南科廠設計時就採用先進的自動化技術還有節能減碳的措施，打造鑽石級綠建築，濾能更投資及設立子公司，進行環保材料及生質能源開發，為綠電發展做好準備，未來在日本、美國都有合作夥伴，為全球綠色轉型做貢獻，並繼續擴大半導體相關業務。
經濟部中小企業處處長何晉滄說，綠能是未來發展趨勢，濾能公司對於協助半導體產業將會扮演重要角色；南科管理局副局長鄭秀絨表示，南科已成半導體重鎮，未來打造高科技S廊帶，以及淨零轉型，都需要企業持續投入，濾能南科廠將是生力軍，也成為園區第18座鑽石級綠建築。
占地2800坪的濾能南科廠，導入MES系統並通過自動化生產線確保品質穩定，還設有TAF等級濾網效能分析實驗室，以確保產品效能，並採用包括太陽能發電系統，雨水回收系統，中央天井和生態池等節能減碳措施，提升產品品質和產能的同時，也實現低碳運輸和環境保護。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言