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雲林古坑登革熱確診數最高 鄉長：改變生活習慣太難

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉本土登革熱確診數最多，地方認為疫情控制難度在於戶外筍園、果樹多，病媒蚊潛藏其中不好消滅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉本土登革熱確診數最多，地方認為疫情控制難度在於戶外筍園、果樹多，病媒蚊潛藏其中不好消滅。記者陳苡葳／攝影

雲林縣本土登革熱確診數目前累計82例，其中73例都在古坑鄉，衛生福利部長薛瑞元今天到疫區關心疫情及視察防治工作，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人反映前線難處，爭取中央挹注防治經費和農業損失補貼，薛允諾全力支持，農業部分則將意見帶回與農委會討論，也會呈報行政院

古坑鄉「籍在人不在」的比例超過40％，空屋、空地多，公所掌握約有29處，而當地老年人口逾2成，多務農維生，光荷苞、高林、東和、水碓、新庄等5村的耕地面積就有1500公頃，其中以竹筍、果樹最多。

「被叮咬一輩子了也沒怎樣」居民、農民認為，農鄉的社區、農園蚊蟲本來就多，尤其每周至少要巡田2次、每月8次，林慧如坦言，要居民為了防疫改變生活習慣，恐「會要了大家的命」。

薛瑞元今到荷苞村的竹林、空地及空屋勘查，所到之處不乏有些微積水、雜草叢生現象，部分還堆滿農業資材；近日常有午後陣雨，使積水清除不易，林慧如認為，防疫作為應因地制宜，尤其缺乏經費引進挖土機、卡車等大型機具處理雜亂之處，裝備物資、防疫人力等也都需要經費。

張麗善表示，縣府提出3點建議，包括防疫難度高的果園、筍園，若經發現有確診個案，即進行化學防治或封園1個月，希望中央補助每公頃6萬元；而颱風後疾管署建議以荷苞為中心周邊200公尺約1500公頃耕地進行區塊清消，也希望採收的竹筍等農作物，政府能保價收購；農民職業災害保險能放寬標準給予協助。

薛瑞元回應，會全力支持防治工作；至於農業補償意見，會帶回與農委會討論，呈報行政院。立委劉建國今也表示，已向行政院說明，並請農政單位加速認定讓經費到位，盡快啟動補助。

雲林縣古坑鄉無人走動、清理的空屋很多，裡頭可能堆滿雜物或農業資材，變相成為病媒蚊孳生溫床。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉無人走動、清理的空屋很多，裡頭可能堆滿雜物或農業資材，變相成為病媒蚊孳生溫床。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉最近常有午後陣雨，竹林中半空心的竹筒容易積水，不易清除。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉最近常有午後陣雨，竹林中半空心的竹筒容易積水，不易清除。記者陳苡葳／攝影
衛生福利部長薛瑞元（右三）今到雲林古坑荷苞村的竹林、空地及空屋等處視察防治狀況。記者陳苡葳／攝影
衛生福利部長薛瑞元（右三）今到雲林古坑荷苞村的竹林、空地及空屋等處視察防治狀況。記者陳苡葳／攝影
衛生福利部長薛瑞元（左五）今天到雲林縣關心本土登革熱疫情與防治工作，縣長張麗善（右五）、古坑鄉長林慧如（右三）等人反映前線難處。記者陳苡葳／攝影
衛生福利部長薛瑞元（左五）今天到雲林縣關心本土登革熱疫情與防治工作，縣長張麗善（右五）、古坑鄉長林慧如（右三）等人反映前線難處。記者陳苡葳／攝影

薛瑞元 行政院 古坑 登革熱 張麗善 雲林

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