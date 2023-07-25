台南到宅坐月子服務 開放名額給準媽咪報名免費體驗

台南市社會局設置「坐月子到宅服務媒合平台」，提供準媽咪上網預約各項產後照顧服務，讓準媽媽們坐月子沒煩惱。財團法人感恩社會福利基金會為響應台南市友善婦女照顧政策，今年捐贈20萬元，提供弱勢家庭坐月子服務費用外，另開放75名準媽媽「免費體驗3小時到宅坐月子」服務，讓孕媽咪了解正確坐月子的觀念，預先做好產後照顧及調養的安排規畫。

社會局表示，免費體驗3小時到宅坐月子即日起開始接受線上預約報名，歡迎設籍本市並領有媽媽手冊的準媽媽踴躍申請，報名額滿為止。詳情可至台南巿政府社會局網站及台南市到宅坐月子媒合平台官方網站了解服務內容，也可加入LINE ID：mamacare112進行線上諮詢或洽諮詢專線06-214-7138。

黃偉哲表示，感謝財團法人感恩社會福利基金會用行動支持台南市婦女照顧，與市府共同推動支持青年育兒創新方案。台南市除提供產前居家安胎服務，也為新手爸媽建置產後到宅坐月子媒合平台，從產婦照顧、月子餐製作、家務協助、提供育兒指導及協助照顧等服務，可依照產婦的需求進行免費媒合，找到最佳到宅服務員，讓產婦能夠好好坐月子，期待有更多熱心公益的企業、團體及人士共襄盛舉、匯集愛心，共同努力打造溫暖宜居、希望滿滿的幸福城市。

社會局長盧禹璁指出，台南市「到宅坐月子媒合平台」的服務每小時以250元計費，提供民眾公開、透明化且有保障的服務，透過線上預約，即有專人負責協助後續媒合事宜。