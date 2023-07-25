超美古坑景點！來這些地方拍網美照 晚上變夜景好chill

古坑幾乎等於是雲林山區的觀光代名詞，不僅華山咖啡有許多愛好者，近年興起的多肉植物園區也大受歡迎，不過店家雖然都是有經驗的經營者，卻易守舊，忽略門面形象的重要，雲林縣府邀學者團隊幫大家改造，原本冷冰冰的大門入口融入植物點綴、凸顯各自特色，搖身一變，現在都成了熱門打卡景點，白天、夜晚不同美感。

華山咖啡大街被支持者譽為「咖啡一條街」，各店的咖啡香與手藝各藏韻味，加上現代人流行療癒手作，多肉植物園區也是成人與親子的休閒首選。

即便有愛好者支持，相關店家的招牌卻都已老舊、傳統，辨識度低，甚至沒有美感，難以在短時間內吸引新客來訪。縣府為提升觀光廊帶門面，今年投入900萬元推動華山咖啡大街營造計畫，委由雲林科技大學設計團隊主導，以品牌重塑整體形象，也重建17個店家的入口意象。

雲林縣長張麗善説，過去3年受疫情影響，遊客數變少，衝擊地方產業與商圈，透過梳理華山的好山好水，盤點地方生態、整合產業資源，再依據店家屬性、場域規模、交通路線等不同條件輔導與改造，縣府也補助各家總經費的二分之一款項支持，現在都已和過去截然不同，新門面、新氣象。

植物園執行長王毓琦回憶，原本的入口處是傳統門面，白色窗戶加上黃燈，沒有明顯特色，也一直苦惱該如何改變，這次有機會解決設計及部分經費問題，園區內的特色植物變成主意象，搭配古坑廣山的山型設計，煥然一新。