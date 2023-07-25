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口湖牽水(車藏)登場 放水燈超渡水難亡靈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林口湖牽水(車藏)昨起登場，漁船出海放燈，祈求平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林口湖牽水(車藏)昨起登場，漁船出海放燈，祈求平安。記者蔡維斌／翻攝

雲林口湖鄉國家重要民俗牽水(車藏) 因疫情停辦兩年，昨天復辦盛大登場，一連串的祭祀先人法會後，展開放水燈、挑飯擔等古俗祭儀，縣長張麗善參加祭儀法會，讚譽是「亞洲唯一1個以天災水難慎終追遠的最大民俗活動」；系列活動連兩天在口湖鄉、四湖鄉的萬善爺廟同步展開。

昨舉行四湖下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈，多艘漁船搭載法師及參加祭儀的民眾，一起在近海放水燈，十分壯觀。

今天壓軸的重頭戲牽水(車藏)，從排(車藏)、倒(車藏)到燒(車藏)祭儀，莊嚴盛大。

張麗善指出，口湖牽水呈現敬畏天地的信仰，也有水環境教育意涵，今年邁入第178年，獨特的祭儀內容每年都吸引不少民眾來觀摩參拜。

縣府文觀處長陳璧君說，牽水(車藏)系列活動，包括口湖、四湖兩鄉14個聚落村民挑飯擔祭品，徒步走到廟前集體祭拜祖靈，展現慎終追遠的人文意涵；口湖下寮「萬善同歸塚」是埋葬先民的墳區，傍晚點燈儀式追思先人，以及金湖萬善廟放水燈儀式，邀引水難孤魂接受超渡，成為在地共同歷史記憶。

口湖牽水(車藏)源於178年前口湖、四湖鄉1場狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月7、8日舉行兩天盛大祭典，緬懷罹難先民，全程均以道教科儀拔度，是國內規模最大的水難祭儀。

口湖鄉 放水燈 張麗善

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