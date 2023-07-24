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嘉市教育處長將離職 轉換跑道就任私大主秘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市教育處長林立生任職至下月16日，轉換跑道到私校就職。圖／翻攝嘉義市政府網站
嘉義市教育處長林立生任職至下月16日，轉換跑道到私校就職。圖／翻攝嘉義市政府網站

嘉義市政府發布消息，教育處長林立生因另有生涯規畫，任期將至下月16日止，新教育處長到任前暫時由副處長林喜信代理。林立生表示，從事公職已有段時間，剛好有個機會可以到私校服務，轉換跑道稍微休息一下，到私校會先以行政為主，屆時會不會重拾教職再看看。他將到北部私校康寧大學就任主任秘書一職。

林立生約5年前由市長黃敏惠延攬至市府服務，與民政處長林家緯、建設處長田長沛、智科處長郭軒志等人因年青又年齡相近，在黃敏惠重用下帶來市政一片新氣象，外界以林立生為首予「嘉市府F4」美稱。林立生笑說，是因為4人當中自己最胖！

林立生表示，很榮幸能成為市府團隊的一員，記得嘉義市在2020年辦理的日環食活動時，全台灣甚至國際都看到嘉義市的教育天文能量，也讓他成功瘦身6公斤。感謝市長黃敏惠讓他有機會為自己故鄉嘉義市的教育發展盡一份心力，近5年來與所有教育夥伴一起努力打拚，創下無數佳績，深感光榮，更深刻感受黃敏惠對教育事務全力的支持。

林立生，屏東教育大學教育行政博士、開南大學公共事務管理學系碩士，曾任嘉義市政府智慧科技處處長、睿能創意公司（Gogoro）資深專案經理、行政院客家委員會主委辦公室主任、教育部國家教育研究院院長室秘書、教育部專員、國立聯合大學文化創意與數位行銷系兼任助理教授、萬能科技大學觀光休閒學系兼任助理教授等。

嘉義 黃敏惠

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