漏水等於漏財 水公司教新住民媽媽檢漏省錢

別小看馬桶漏水或水龍頭滴水，都是在把錢流掉，千萬輕忽不得，一場節水大作戰今天在雲林縣東勢鄉登場，台水公司第五區處虎尾服務所舉辦「滴水不漏」節水說明會，請來多位工程師，帶來馬桶水箱、水表、水龍頭教導各國新住民媽媽如何節水防漏，許多媽媽大開眼界，才知原來許多鈔票都在無形中流失，感謝水公司教她們「省錢」。

這場用水設備簡易檢漏及節水宣導 ，在東勢鄉昌南村活動中心舉行，由台水公司第五區處虎尾服務所主任廖洲瑯主持，鄉長張健福及村長也參加，吸引許多印尼、越南、中國大陸籍新住民媽媽參加，由水公司工程師教導各種簡易檢漏、修漏課程，讓大家節水省錢。

東勢鄉長張健福說，很多人忽略家中內線漏水造成損失，不僅是個人損失，漏水數量多，也造成水資源另一個缺口，尤其新住民媽媽在家扮演節約用水的重要角色，希望透過節水防漏的知識增加，共同為水資源保育盡一份心力。

昌南村長陳論等人也表示，偏鄉相關水資源資訊相對缺乏，感謝水公司虎尾服務所舉辦這場很實用的用水設備節水檢漏，讓村民學到基本檢漏方式，減少漏水損失。

水工程師帶來馬桶水箱及水龍頭、水表箱，示範最容易發生漏水的情形，並一一說明解決對策，同時也教大家拆卸換裝水龍頭防漏的簡易技巧，以及馬桶如何省水，不論是修漏技巧或水箱節水，新住民媽媽都用心學習，有人笑說，以後簡單漏水可自己修了，不必再為叫不到水電工而煩惱。