錯把登革熱當感冒...雲林17診所開快篩診 有症狀不要等

雲林縣本土登革熱確診病例目前累計78例，其中69例都在古坑鄉，已成熱區，醫界動員古坑及斗六共17家基層診所加入NS1快篩行列，凡古坑鄉通報病例「陽性即確診」；縣長張麗善今天表示，確診後感染期有6天，建議有筍園者暫時封園1個月，縣府研議補貼農損每公頃6萬元，最快明天公布實施。

雲林縣本土登革熱疫情仍未降溫，目前78例確診者主要遍布在古坑鄉、斗六市，台西鄉及虎尾鎮則各1例。由於古坑鄉病媒蚊密度高，確診案例多，衛生局已將該鄉納入NS1快篩結果陽性即判定為確診，藉此節省1天檢驗及判定的時間。

登革熱症狀因與感冒、新冠肺炎等症狀相似，一般人難以分辨，尤其是已確診但至一般診所就醫者無法立即快篩檢出，反而增加社區暴露時間，對此，雲林縣醫師公會動員斗六市、古坑鄉共17家基層診所提供快篩服務，名單可在衛生局網站查詢，理事長丁榮哲表示，疑似個案就醫時應告知症狀、活動史，由醫師判斷是否快篩，以利在第一時間察覺通報。

台大雲林分院副院長洪健清指出，院內收治1名80多歲女性確診者，其有出現出血現象，人在加護病房治療，顯示登革熱對年長者具生命威脅，呼籲體抗力較弱的高齡者、幼兒及孕婦做好防護。

張麗善強調，稽查發現不配合落實登革熱防治者將會依規定開罰，由於一旦確診登革熱，感染期有6天，她也希望確診者非必要勿外出，建議有筍園者暫時封園1個月，縣府現正研議農損補貼每公頃6萬元，其他未確診農民也務必做好防護。