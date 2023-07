嘉義市提振科技教育 與業者合作試辦整合校園數位平台

嘉義市與民間科技公司合作於蘭潭國小試辦數位平台整合分析計畫,由科技公司提供校方一系列數位學習行為分析模式和試辦課程、培訓等研習活動,是全國率先將數位學習前後端整合大收據分析整理出對於學生更有效的學習回饋。市長黃敏惠表示,期望建立成功的學習行為模式供後續全市各校跟進使用,讓教育更上一層樓。教育處長林立生表示,科技公司免費提供1年授權使用,如果成效良好,將推展到全市8所國中、20所小學。

教育處長林立生表示,這是首度學校與民間科技公司合作線上學習資訊整合,Google有許多實用工具,藉由這個平台將實用工具整合進來,透過大數據分析擬出對學生最有效的學習方式。以往授課老師只是在前端教學,這套系統可以從後端大數據去追蹤學生學習歷程及學習程度,分析整理出對學生更有效的學習回饋。

市長黃敏惠表示,中南部常被覺得科技教育是否太慢?因此,「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」是嘉義市教育4大發展綱領;今天透過產官學合作方式,透過數位系統管理、數據資料分析,以及團隊整合分析成果,把學生在數位學習的成功模式,提供給師生使用。

黃敏惠表示,在民間企業投入與支持,透過Google for Education經銷商「晶盛科技股份有限公司」提供授權,讓蘭潭國民小學能免費使用 Google Workspace for Education Plus 全校授權1年,並於本學年度起,提供學校種子教師共備課程與相關研習活動,帶著老師與學校一起前進,期望能建立成功的學習行為模式供全校以及後續全市各校跟進使用,讓嘉義市的教育更上一層樓,落實校園數位學習的建立與推動,這也是民間資源與公部門共同支持教育的典範。

這次試辦計畫將從蘭潭國小首先進行,未來國中小學生只要通過縣市單一帳號,學生即可善用家中任一行動載具輕鬆便捷的使用 Google Workspace 數位平台上的各項功能,或串連其他線上學習資源,學校還能透過平台後端所收集使用的資料情形,分析整理出對於學生更有效的學習回饋。