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首府大學將退場…地方喊環保局進駐 南市府回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
本月底停辦退場的台灣首府大學，大片校區及建物如何利用地方關切，最新傳出環保局也是選項之一。記者謝進盛／攝影
本月底停辦退場的台灣首府大學，大片校區及建物如何利用地方關切，最新傳出環保局也是選項之一。記者謝進盛／攝影

7月底停辦退場的台灣首府大學， 在台南的大片校區及建物如何利用地方關切，據知，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心可能是選項，最新傳出環保局也可能建駐，台南市長黃偉哲表示，首府地點相當不錯，有考量空間。

台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，2010升格改制大學，全盛時期學生人數逾9000多人。後不敵少子化巨浪，學生人數銳減，又因疫情衝擊，已確定今年7月底退場。

台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍， 相關設施保存良好，退場後校園安全維護及校舍活化外界關注；日前立委郭國文、市議員陳秋宏等人邀市府及中央會勘，希望7月底前由市府提出相關活化方案再與中央討論。陳秋宏服務處說，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心都是選項。

近日也有人檢視市府局處廳舍，更力推環保局進駐，認為環保局目前新營及台南市區辦公廳舍都不適合；前者委身在新營體育館，不符合體育場館使用，後者在東區辦公廳舍狹小空間不足。遷移至首府大學，鄰近快速公路、中山高、二高，相關稽查業務更有效率，且外縣市包括高市（鳥松）、苗栗環保局（後龍）也不在市區，早有案例。

市長黃偉哲表示，首府地點的確相當不錯，有考量空間，市府對首府基本態度是希望能活化，否則閒置場地未來易有治安等相關問題，不過中央與校方相關債務清償明年才會完成估計約2億餘元，市府局處若要進駐未來也要歸墊給中央，後續還有裝修問題，全案會深入全盤考量。

台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍，相關設施保存良好。記者謝進盛／攝影
台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍，相關設施保存良好。記者謝進盛／攝影
台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍，相關教室符合局處辦公需求。記者謝進盛／攝影
台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍，相關教室符合局處辦公需求。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 台灣首府大學

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