聽新聞
test
0:00 / 0:00
首府大學將退場…地方喊環保局進駐 南市府回應了
7月底停辦退場的台灣首府大學， 在台南的大片校區及建物如何利用地方關切，據知，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心可能是選項，最新傳出環保局也可能建駐，台南市長黃偉哲表示，首府地點相當不錯，有考量空間。
台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，2010升格改制大學，全盛時期學生人數逾9000多人。後不敵少子化巨浪，學生人數銳減，又因疫情衝擊，已確定今年7月底退場。
台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍， 相關設施保存良好，退場後校園安全維護及校舍活化外界關注；日前立委郭國文、市議員陳秋宏等人邀市府及中央會勘，希望7月底前由市府提出相關活化方案再與中央討論。陳秋宏服務處說，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心都是選項。
近日也有人檢視市府局處廳舍，更力推環保局進駐，認為環保局目前新營及台南市區辦公廳舍都不適合；前者委身在新營體育館，不符合體育場館使用，後者在東區辦公廳舍狹小空間不足。遷移至首府大學，鄰近快速公路、中山高、二高，相關稽查業務更有效率，且外縣市包括高市（鳥松）、苗栗環保局（後龍）也不在市區，早有案例。
市長黃偉哲表示，首府地點的確相當不錯，有考量空間，市府對首府基本態度是希望能活化，否則閒置場地未來易有治安等相關問題，不過中央與校方相關債務清償明年才會完成估計約2億餘元，市府局處若要進駐未來也要歸墊給中央，後續還有裝修問題，全案會深入全盤考量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言