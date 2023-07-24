首府大學將退場…地方喊環保局進駐 南市府回應了

7月底停辦退場的台灣首府大學， 在台南的大片校區及建物如何利用地方關切，據知，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心可能是選項，最新傳出環保局也可能建駐，台南市長黃偉哲表示，首府地點相當不錯，有考量空間。

台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，2010升格改制大學，全盛時期學生人數逾9000多人。後不敵少子化巨浪，學生人數銳減，又因疫情衝擊，已確定今年7月底退場。

台首大校園面積達16.5公頃，當初是租用台糖土地闢建校舍， 相關設施保存良好，退場後校園安全維護及校舍活化外界關注；日前立委郭國文、市議員陳秋宏等人邀市府及中央會勘，希望7月底前由市府提出相關活化方案再與中央討論。陳秋宏服務處說，除保二總隊、親子館、社會住宅、運動中心都是選項。

近日也有人檢視市府局處廳舍，更力推環保局進駐，認為環保局目前新營及台南市區辦公廳舍都不適合；前者委身在新營體育館，不符合體育場館使用，後者在東區辦公廳舍狹小空間不足。遷移至首府大學，鄰近快速公路、中山高、二高，相關稽查業務更有效率，且外縣市包括高市（鳥松）、苗栗環保局（後龍）也不在市區，早有案例。