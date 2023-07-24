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北港朝天宮董監事會選舉 總投票人數5216人符合資格

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮董監事會改選，基於個資法限制，選務小組對選舉人資格進行審查並要求簽署個資同意書。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董監事會改選，基於個資法限制，選務小組對選舉人資格進行審查並要求簽署個資同意書。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港朝天宮定於今年10月1日投票選出第11屆新董監事會，因涉及個資法，朝天宮至昨天下午截止受理選舉人辦理「個人資料同意書」登記，統計今年投票總人數為5216人，廟方將開始彙整選舉名冊，至於候選人則於9月1日受理登記，因有不少年輕新秀參選，選情格外激烈。

北港朝天宮董監事會4年1任，本屆（第10屆）應於110年改選，因疫情等因素延至今年改選，預定今年9月1日至9月5日開始受理參選人登記，10月1月在鎮區15里投票所進行投票，選出董事19人（候補5人）、監事5人（候補2人）。

依朝天宮組織章程選罷法規定，除了設籍北港鎮區內15里的中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表等具投票權，北港鎮區內15里設籍滿3年，年滿25歲的戶長也具投票權。

基於個資法，戶政單位無法提供選舉人名冊，因此廟方於上月26日寄發「個人資料同意書」給15里的選舉人，並於昨天下午下班前（7月23日）截止收件，朝天宮總幹事何宗霖說，每屆選舉因戶長人數多少有所變動，慎重起見，每屆選舉人的資格都須經重新審查並簽署個資同意書。

多天來，朝天宮受理選舉人簽署同意書，凡3年內戶籍有更動且未再遷入鎮區15里的人將喪失投票資格，經朝天宮選務小組多天作業後，昨天下午統計下屆選舉人含蓋民意代表、信徒代表及戶長共5216票，將開始彙整選舉人名冊後公告3天。

朝天宮選舉時程已定，被喻為選情不亞於北港鎮長選舉的朝天宮選舉正式登場，連日來有意參選的人已均開始動員展開拜票，街頭也已可見選舉布條，選況激烈不難預期。

現任董監事除3、4人有意退休，或有其子女代為出馬，其餘均角逐連任，因此，下屆選舉新面孔將比往年多，今年參選人數將超過20人，依往年投票率，今年當選最低門檻估計應落在160票到180票之間。

經朝天宮選務小組統計下屆選舉人人數共計5216人。記者蔡維斌／攝影
經朝天宮選務小組統計下屆選舉人人數共計5216人。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮

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