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民雄鐵路高架化增至173.48億元 地方需籌27.42億元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民雄鐵路高架化增至173.48億元，地方需籌27.42億元。記者黃于凡／攝影
民雄鐵路高架化增至173.48億元，地方需籌27.42億元。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鐵路高架化，北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長約8.92公里，預估經費157億元，但隨物價上漲已增至173.48億元，包括中央補助146.06億元，地方自籌27.42億元，對地方財政造成不小負擔，縣府樂見中央大力支持。

嘉義縣鐵路高架化評估時分為水上段、民雄段。水上段評估需103億元，中央審核評估開發成本及效益時，認為益本比只有85%，不具開發效益，改做水上車站大平台。民雄段評估需157億元，但因經過頭橋都市計畫區、民雄都市計畫區，土地開發創造益本比114%。

行政院5月22日核定嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫綜合規畫指出，頂察路平交道北側起，往南至嘉北高架車站北端為終點，全長約8.92公里，將民雄鐵路高架化並銜接嘉義市區鐵路高架化，總經費約173.48億元，預定2031年高架通車，2033年完工。

嘉義縣政府指出，嘉義縣自籌財源比率是本島倒數第2，僅贏過台東縣，財政狀況實屬不佳，重大建設非常需要中央給予大力支持，樂見中央可以給更多補助；另，除了民雄鐵路高架化外，也希望順利推動水上車站大平台計畫。

議員王啟澧說，水上將發展南靖產業園區，鄰近中埔也有公館產業園區，土地價值不可同日而語，鐵路存在無法縫合兩側發展，盼重新評估。縣長翁章梁說，水上車站大平台以都市更新手段，反而能有更多商業、活動空間，也創造水上地標、中心化的價值。

民雄鐵路高架化增至173.48億元，地方需籌27.42億元。記者黃于凡／攝影
民雄鐵路高架化增至173.48億元，地方需籌27.42億元。記者黃于凡／攝影

鐵路高架化 嘉義 都市計畫

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