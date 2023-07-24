台南登革熱確診今突破500大關 主疫區永康加強清消噴藥
台南市登革熱疫情持續，今天因永康區新增病例、總病例數突破500大關。永康區長成勝楠表示，原本的大熱區陳五王市場、兵仔市場確診群聚狀況都已消退、目前主要是社區零星個案，會持續加強清除病媒蚊孳生源與消毒。
台南登革熱疫情從最早爆發的仁德向鄰近的永康、東區等地擴散，雖然仁德病例數已降到昨天的1例，但是感染案例自仁德跨越到永康，尤其兵仔市場是台南市果菜魚貨食材集散地，很容易發生外地民眾來這邊感染後將病毒帶到其他地方擴散，經過連日全面消毒，疫情明顯消退。
不過永康區但是登革熱感染發病最多的地區，這兩天雖然沒有再發生明顯群聚感染，但是確診案例依舊在各個社區出現，昨天台南市新增15人確診登革熱，永康就有7例。
他說，目前的做法是只要有個案就會在周圍全面清消，人潮聚集的市場就擴大防制範圍防止疫情擴散，今天會陸續在中華、復興、崑山等有出現疫情的社區清消。
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