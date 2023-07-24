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台南楊逵館舞台損壞 兩月不見修
南市新化區楊逵文學紀念館展示文學家、社會運動先驅楊逵生前的文物、史料等，館前的舞台區常舉辦藝文活動，但近來因木質地板損壞停用，遲未修復令居民與遊客深感可惜，也憂心影響安全。新化區長吳金喜說，已提計畫爭取費用重建舞台區，重建前會加強警示。
本名楊貴的楊逵是新化人，日治時期加入台灣農民組合與台灣文化協會領導社會運動，曾因反對殖民政府入獄10次，1934年以「送報伕」奠定文壇基礎，1949年起草和平宣言被捕判刑12年，獄中創作小說「壓不扁的玫瑰花」於1976年被收錄於國中國文課本，1985年逝世。
2001年文史工作者與當時的新化鎮所發起籌設楊逵文學紀念館，2005年啟用，展示楊逵的文物、史料等，地方文史工作者指出，館內介紹楊逵的生平故事，館外舞台區也常舉辦夏日電影院、藝文表演及活動，與地方密不可分，更深具意義。
但最近舞台區木質地板因失修損壞，已停用逾兩個月，居民指出，舞台區無法辦活動，僅放三角錐及公告警示，遊客如未注意通行，恐有安全疑慮，尤其小朋友若在舞台區跑跳，更是危險，希望盡速修復，維護安全。
新化區長吳金喜說，舞台區木板已損毀，將爭取經費重建，會採用耐用、堅固的材質，讓舞台能長期使用，重建完成後也會恢復舉辦活動，目前已加強舞台區警示措施，提醒遊客不要進入。
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