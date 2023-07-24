鐵路高架化都更說明會議員盼弱勢提前安置 嘉市府研議

因應鐵路高架化後空間轉型與都市縫合，嘉義市政府啟動嘉義大車站西側地區第1期都更計畫，昨天再對小澎湖、小副瀨、北港車頭地區辦說明會，有人提出老木屋是否保存等問題，且不少居民是弱勢，出席的議員希望市府統計弱勢戶數，提前規畫安置；市府表示，正了解意願中。

昨超過200多人參加在玄武真宮空地的說明會，市府都發處解釋，都更是地主成立更新會或委託建設公司來辦理，重建完成的建築物分回房地，屬立體式房地分配、地主自行決定要不要做，不是由政府來徵收補償。都發處表示，說明會後，只要揪到10人以上，市府會再舉辦小型座談，進一步溝通。

有居民疑惑要多少人、多少戶才能進行都更，市府指出，自辦都更至少要7人以上，除了都更，危老重建也是可以考慮的方向，只要面積、人數都達到門檻，就可以先行都更，不必等到其他人都同意再一起辦理，市府會先了解民眾都更意願，再決定要採取公辦或自辦。

另名居民提出，周邊道路都還沒有拓寬計畫，是否也有相關獎勵容積率方式？市府表示，目前偏向改採其他道路系統，而嘉市土地造價比不上大都會，因此容積率的獎勵方式機率不高。

居民問，區域內的木造舊屋能否保留？市府回應，不只舊木屋、連廟宇都會評估，如果需要保留將與相關單位研討。

市府都發處長許懷群說，有部分居民沒有所有權或其他因素需要安置，會爭取專案方式入住社宅，但須先了解意願，籲8月底前繳回都更意願及需求調查問卷。