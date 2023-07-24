台南新化極限運動場 居民憂鋼架掉落

啟用18年的台南新化區極限運動場，戶外設施經年累月日曬雨淋，已老舊、破損，設施無法安全使用，2月起暫時關閉，但杜蘇芮颱風恐侵台，加上近來新北發生冷氣機墜落意外，地方人士擔心鋼架鏽蝕恐掉落等；南市體育局表示，8月底將完成結構安全鑑定報告，再邀各界討論如何活化。

市議員余柷青建議，難保有人會橫跨過門口，希望區公所要加強門禁限制；新化區公所指出，已封閉禁止入內，會再於入口處標示公告，讓民眾了解。

4年前有網友指新化極限運動場設施不安全，溜滑板前輪可能被卡死，2年前也有網友回報鐵板邊角翹起；近幾個月則有人形容是「荒廢的極限公園，有點危險，但很好拍照」。

新化區東榮里長劉桂雄說，運動場地破損不堪，例如攀岩場部分岩塊脫落，甚至長青苔，越野單車場地的木板掉落還有地面掀起，滑板場地也如同越野單車場一樣的問題，最讓人擔心的就是運動場上方大型鋼架，目視就可清楚看到鏽蝕，如果鋼架掉落後果不堪設想。

新化極限運動場造價2000萬，包括攀岩、直排輪、越野單車等場地，除設施老舊，由於2005年啟用時極限運動還未流行，也位處非市區，很多人都不知道，長年被稱蚊子館，10年前就曾遭檢討平均1天不到1人；1名近年曾去過市民說，地點不佳，青少年難前去。

余柷青認為，若此處已不符需求，可研議全面拆除，並考量周邊景點有虎頭埤地景公園、新化果菜市場等地，可改設寵物友善公園等，或採委外經營例如設置漆彈場等，也能創造地方稅收。

南市體育局回應，補助14.5萬經費，讓區公所委託專業的技師鑑定，8月底就能完成結構安全鑑定報告，待報告出爐後，會邀請相關單位、關心此地人士一同商討，彙整意見，找出適合的活用規畫。