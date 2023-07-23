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嘉義蘭潭美景活化新生 觀光憩品質再提升

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠日前到蘭潭水庫視察，4年來投注逾7300萬元經費改善，在各局處的合作下，既有景點再度活化新生，持續提升蘭潭周邊觀光遊憩品質。有議員建議，希望推動環潭步道及環潭自行車道，連結嘉義大學讓整個蘭潭後山改觀。

市長黃敏惠表示，蘭潭是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉義市會造訪景點之一，過去4年來市府爭取中央預算已投入逾7300萬元，包含三信亭平台擴建、泛月橋整建、周邊人行道、後山及環潭步道主、支線整修、提升無障礙人本環境，讓蘭潭煥然一新。

尤其是姊妹亭的改變最為顯著，過去姊妹亭位置較遠，且地勢較低，雜樹叢生，一直都是被遊客忽略的景點，這次景觀視野打開後，眺望蘭潭的視野非常的好，使既有景點再度活化新生，還兼顧了無障礙的空間，讓全齡共享的施政價值落實於工程建設之中。

黃敏惠表示，上個月底赴泰國曼谷辦理觀光推介會，發現泰國對穆斯林遊客相關設備建置非常完善，蘭潭也擁有第一座可以讓穆斯林遊客使用的戶外公廁，而且還有音樂可以聽，讓上廁所也能變成一個享受，對於友善國際觀光客並讓市民朋友了解不同國家的文化與習慣，都有正面幫助，值得肯定。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，蘭潭受限於土地權屬、使用分區限制與水庫安全等規定，無法進行大規模的開發，使得蘭潭多針對單一景點的改善，不容易達到「線」與「面」的提升，在市長黃敏惠的指示下，各局處都積極地尋求機關間相互合作的可能性。

嘉義大學蘭潭校區除了擁有廣大腹地之外，員生消費合作社販賣的醬油、牛奶、優格更是必買人氣產品；校區內蕭萬長文物館、植物園、昆蟲館等豐富的遊憩資源，未來將透過工程建設形塑優質的遊憩廊帶，讓蘭潭未來觀光旅遊推動及嘉大的發展都能共榮共好。

熱愛運動的市議員陳家平表示，經常在蘭潭後山遇到運動市民，他們反應希望能將後山步道修繕得更好；也希望市府克服困難推動環潭步道及環潭自行車道，連結嘉義大學讓整個蘭潭後山改觀。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果。圖／嘉義市政府提供

蘭潭 嘉義 黃敏惠

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