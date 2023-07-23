台南歸仁市場千坪蚊子館 成治安死角

台南市歸仁公有市場因當年老式設計，二、三樓1000多坪面積閒置近30年，歷任縣市長都說會改善，但至今毫無作為，過去雖曾出租也因狀況不好收攤，空蕩蕩市場隔間、攤架成治安、衛生死角，附近住戶稱「這是精華區百分之兩百蚊子館」，呼籲政府想辦法。

市府市場處表示，市場2、3樓「促銷」多年沒成果，最近2樓市府經發局查看後認為適合作檔案空間，但因空間太大、經發局最多只能用一半到3分之2，餘空間會想辦法結合公部門關、民間團體企業活化。3樓需要更多經費整修，到目前沒具體進展。

市場處說，衛生局有意在2樓設辦公室，但勘查後到現在沒進度。3樓有隔間媒合公家單位、民間進駐，遇到問題是就算公部門免費借用，進駐要花不少錢整理牆壁、地板與隔間，各單位查看後都因經費考量打退堂鼓。多年來唯一媒合成功是經發局，是因為現有檔案室在市中心友愛市場，面積小位置不太適合。

議員郭鴻儀說，他曾任仁德區公所建設課長，當年仁德公有市場規畫建傳統市場，就看到隔壁歸仁市場缺失，2樓以上空間沒供傳統攤商使用，而是圖書館、市府市場處及社區其他用途，20多年來沒閒置問題。

他表示，歸仁市場閒置這麼久要活化，重點不是清水溝容易部分，更不是市場處、區公所能力做得到，須政府整體規畫推動。2樓作經發局檔案室他不贊成，因環境「不夠安全」也與周遭格格不入。市府應整體考量、改造活化一次做好，如果是「想到什麼做什麼」的片段作法，難擺脫蚊子館困境。