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對決垃圾瀑布 嘉義梅山鄉親狂清10公噸垃圾

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣梅山鄉圳南村今村里清潔大作戰，縣長翁章梁參與與150名村民挽袖打掃，最終清出近10公噸垃圾廢棄物。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉圳南村今村里清潔大作戰，縣長翁章梁參與與150名村民挽袖打掃，最終清出近10公噸垃圾廢棄物。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣梅山鄉圳南村位處偏遠山區，一周僅收運垃圾2天，導致爆量溢出成垃圾瀑布，為改善村里髒亂處，嘉縣府今年推動村里清潔大作戰，昨天一大早縣長翁章梁、梅山鄉長等人號召150名村民挽袖大拚掃，6公里村落道路，清出近10公噸垃圾廢棄物

圳南村位處山區，一周只收運垃圾2天，垃圾暫存點常見垃圾溢出，部分村民又將品質差農產品、廚餘或大型廢棄家具，丟棄路邊，成垃圾堆積熱點，常滿溢出如垃圾瀑布，造成環境髒亂現象。

翁章梁說，近期山區多雨易積水，加上登革熱疫情嚴重，把清除積水列為第一優先，不讓蚊蟲有孳生機會；參與民眾表示，天氣很熱！但大家為村內乾淨還是頂烈日清掃，看到街道變乾淨辛苦都值得了。

梅山鄉長林俊謀說，主要針對積水容器、農業廢棄物及垃圾瀑布加強清理，環保局也派回收車支援清運，經150名鄉親的努力打掃，村內煥然一新。

環保局表示，今年推動村里清潔大作戰，讓全縣18鄉鎮市每月針對至少1個村里全面打掃，截至昨天與131個村里合作，動員134隊環保志工，參與人數達4761人，共計清除全縣髒亂點225處，總清出約154公噸的垃圾，預計年底前完成全縣216個村里清掃目標，在推動2年內完成357個村里全面大清掃。

廢棄物 鄉長 翁章梁 登革熱 廚餘

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