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台南道路施工資訊上網 減少重複開挖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市府工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線。圖／台南市工務局提供
南市府工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線。圖／台南市工務局提供

台南市每年超過1萬件道路挖掘案，施工造成空汙、噪音及交通影響，為有效管理及降低重複挖掘，工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、道路挖掘工程巡查系統、App即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段，即早規畫交通動線。

工務局指出，現今道路底下埋設許多不同用途管線設施，包括水、電力、電信等，新設或維護過程需挖掘道路，每年申請道路挖掘案件數高達上萬件，回填和鋪設所需物料，施工過程可能造成空汙、噪音及交通影響，也對民眾造成不少影響。

全市37區公所與管線單位，均需上線管控建置公共設施管線資料，讓系統即時登錄施工案件資訊，道路挖掘從申請到結案流程都會建立檔案管理，同時整合介接格式及平台資料開放，邀集雲嘉縣市及公路總局，讓民眾依縣市、區域查詢即時道路挖掘案件，可應用在防災，加強縣市橫向聯繫。

記者操作上網，進入台南道路挖掘管理系統的App，可看到施工安件，挖掘整合案件、路平申挖管制、市府工程、規定施工管制、完工禁挖管制等大項，還細分行政區像昨天總有93筆，其中永康27件、安南18件、安平6件等，施工單位及施工地址等資訊圖表化，各項資訊相當清楚，在網路系統上一目了然。

議員林依婷以安平區國平路水利局再生水管鋪設「一挖再挖」為例說，雖是廠商事後發現壓力管漏水才開挖搶修，但民眾觀感不好，工務局道路挖掘系統查報用意很好，但內部管控更重要，希望建立「聯挖制度」，要求各管線單位在一定期間開挖完成，不是一個單位拖過一個單位。

工務局說，開挖單位申請需將案件位置、時間、施工原因等建立完整資訊，施工周期管理，藉資訊化快速整合資訊，帶來附加價值，減少反覆刨鋪及干擾。

台南 噪音 林依婷 水利局 漏水 工安

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